Ecuador vota en referéndum sobre la instalación de bases militares de Estados Unidos

Más de 13,9 millones de ecuatorianos están convocados este domingo a las urnas por el presidente del país, Daniel Noboa, para responder en un ... referéndum a cuatro preguntas, dos de ellas de particular trascendencia: instaurar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución y permitir nuevamente la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional, con EE UU como principal interesado.

La votación llega con el país sumido en la peor crisis de violencia de su historia, ubicado a la cabeza de Latinoamérica en el índice de homicidios. Según las estimaciones, cerrará 2025 con unos 9.000 asesinados, en medio de la «guerra» lanzada por Noboa contra las bandas criminales dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones.

El presidente, que fue reelegido en abril de este año hasta 2029, optó por jugarse la carta de abrir el proceso para una nueva Constitución al considerar que la actual Carta Magna no permite enfrentar al crimen organizado de la forma que le gustaría, ni tampoco facilita la llegada de inversiones ni la creación de empleo.

Antecedentes

El planteamiento para instalar bases militares extranjeras busca eliminar la prohibición que existe en la actual Constitución. Si gana el 'sí', abriría la puerta a que Estados Unidos vuelva a tener una en el Pacífico sudamericano. Las tropas de Washington ya contaron con una de estas instalaciones en las Islas Galápagos durante la Segunda Guerra Mundial para controlar el canal de Panamá, y entre 1999 y 2009 estuvieron en la base de Manta para operaciones antidrogas, hasta que se vieron obligados a salir por la prohibición aún en vigor.

Las conversaciones entre ambos países van en la línea de establecer dos instalaciones a lo largo de la costa ecuatoriana: una militar y otra para asuntos de seguridad como el narcotráfico y la migración.