Imagen de uno de los centros de votación. Efe

Ecuador vota en referéndum sobre la instalación de bases militares de Estados Unidos

En la cita de este domingo con las urnas se preguntará también a los ecuatorianos sobre el establecimiento de una nueva Constitución

T. Nieva

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:31

Más de 13,9 millones de ecuatorianos están convocados este domingo a las urnas por el presidente del país, Daniel Noboa, para responder en un ... referéndum a cuatro preguntas, dos de ellas de particular trascendencia: instaurar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución y permitir nuevamente la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional, con EE UU como principal interesado.

