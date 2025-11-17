El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El pueblo ecuatoriano ha votado en contra de las cuatro propuestas del Gobierno de Noboa. EFE

Ecuador rechaza en referéndum las cuatro propuestas de Noboa

Se preguntaba sobre la presencia de bases militares extranjeras, el fin a la financiación estatal de los partidos políticos, la reducción de los escaños de la Asamblea Nacional y la redacción de la nueva Constitución

Alin Blanco

Alin Blanco

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:33

Comenta

Los ecuatorianos han dicho «no» a las cuatro propuestas reformistas de su presidente. Este domingo, el Gobierno de Daniel Noboa ha recibido un rotundo rechazo ... por la misma ciudadanía que lo elegía presidente hace tan solo seis meses. El referéndum consultaba cuatro aspectos clave. Sobre la instalación de bases militares extranjeras dentro del territorio -prohibida desde 2008-, el 60,6% votó en contra. Lo mismo ocurrió con las otras tres propuestas, que obtuvieron un rechazo similar. Frente a la propuesta de suprimir la financiación estatal a los partidos políticos, el 58% se posicionó en contra; a la reducción de escaños de la Asamblea Nacional, un 53,% dijo que no; y el 62% de los votantes también rechazó la creación de una Asamblea Constituyente para reescribir la Constitución de 2008.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  2. 2 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  3. 3

    Bizkaia endurecerá a golpe de impuestos en 2026 la penalización por tener pisos vacíos
  4. 4

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  5. 5

    El invierno llega a Bizkaia en noviembre: mínimas de hasta cero grados y nieve a 500 metros
  6. 6

    Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia
  7. 7 Dos heridos tras ser agredidos en el cuello y cabeza con una botella rota en el centro de Bilbao
  8. 8

    La Ertzaintza constata indicios de delito por el derribo del palacete de Getxo
  9. 9 Nuria Fergó vive «el peor año de su vida»
  10. 10

    De la casa de goma a la casa fantasma. El Bilbao perdido de Jon Uriarte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ecuador rechaza en referéndum las cuatro propuestas de Noboa

Ecuador rechaza en referéndum las cuatro propuestas de Noboa