Ecuador rechaza en referéndum las cuatro propuestas de Noboa

Los ecuatorianos han dicho «no» a las cuatro propuestas reformistas de su presidente. Este domingo, el Gobierno de Daniel Noboa ha recibido un rotundo rechazo ... por la misma ciudadanía que lo elegía presidente hace tan solo seis meses. El referéndum consultaba cuatro aspectos clave. Sobre la instalación de bases militares extranjeras dentro del territorio -prohibida desde 2008-, el 60,6% votó en contra. Lo mismo ocurrió con las otras tres propuestas, que obtuvieron un rechazo similar. Frente a la propuesta de suprimir la financiación estatal a los partidos políticos, el 58% se posicionó en contra; a la reducción de escaños de la Asamblea Nacional, un 53,% dijo que no; y el 62% de los votantes también rechazó la creación de una Asamblea Constituyente para reescribir la Constitución de 2008.

La respuesta de los ecuatorianos contra el establecimiento de bases militares extranjeras ha desbaratado de pleno los planes del Ejecutivo, que ya planteaba dos bases estadounidenses en su territorio, en Manta y Salinas (oeste). La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, había visitado estas instalaciones acompañada de Noboa y otras figuras destacadas de su gabinete.

El país latinoamericano ya albergó una base militar estadounidense durante diez años, desde 1999 a 2009. Tras denuncias de violaciones de los Derechos Humanos, las autoridades ecuatorianas asumieron el control del centro, ubicado en la costa del Pacífico, y las bases militares extranjeras quedaron prohibidas por ley en 2008, bajo el mandato de Rafael Correa.

Un duro golpe

Según el CNE, el referéndum ha alcanzado una participación del 80% del electorado, y los contundentes resultados suponen una gran derrota para el Gobierno de Noboa, quien se ha limitado a afirmar en la red social X que «los ecuatorianos han hablado» y que «respetará la voluntad de su pueblo». En su mensaje ha asegurado que su «compromiso no cambia; se fortalece» y ha prometido seguir «luchando sin descanso« por el país que los ecuatorianos merecen, con las herramientas que tiene a su alcance.

Tras los resultados tan sorprendentes -contrarios a lo que los sondeos vaticinaban- el primero en hablar fue el exmandatario Rafael Correa, impulsor de la actual Constitución. El líder progresista ha celebrado el rechazo popular a la nueva propuesta y ha considerado que la Carta Magna de su gobierno, la aún vigente, ha sido aprobada en dos ocasiones: hace 17 años y, también, este domingo. De la misma forma lo ha celebrado su heredera, la excandidata presidencial Luisa González, tras asegurar que «Ecuador venció al odio».

El partido opositor, Revolución Ciudadana (RC), ha denunciado el gasto «millonario» de la consulta, que califican de «distracción» para privatizar la educación y la sanidad, y pidió el «no» en el referéndum para «castigar en las urnas» la deriva autoritaria del presidente.

Escalada de violencia

Esta votación ha tenido lugar en medio de una escalada de violencia sin precedentes en el país, atribuida al avance del narcotráfico. Ecuador, que alguna vez fue considerado un oasis de seguridad en América Latina, se ha convertido un punto estratégico para los cárteles, sumiendo al país en una espiral de violencia sin comparación, donde ocurre un homicidio cada hora.

El Gobierno, señalado por cometer múltiples violaciones a los derechos humanos, sostiene que la mano dura es la única forma de combatir el narcotráfico. Según Noboa, la razón para reformar la Constitución era precisamente esa. A su juicio, la Carta Magna vigente es demasiado laxa con los delincuentes; sin embargo, su iniciativa apenas ofrecía detalles sobre el contenido de la nueva Constitución.