Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. Afp

El doble rasero de la Casa Blanca con políticos relacionados con el narcotráfico

Mientras lanza ataques en el Caribe contra Maduro, Trump indultará al expresidente hondureño Orlando Hernández, condenado por recibir dinero de un capo de las drogas

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:39

En plena campaña de ataques contra el tráfico de drogas procedente de Venezuela, Donald Trump anuncia que va a indultar al expresidente hondureño Juan Orlando ... Hernández (2014-2022), condenado el año pasado en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico y venta ilegal de armas. Según el presidente de EEUU, ha sido tratado de manera «injusta». El anuncio llega justo en la antesala de las elecciones este domingo en Honduras, marcadas por el estado de excepción. Trump, además, ha irrumpido en los comicios al agitar el fantasma del comunismo y pedir el voto para el empresario conservador Nasry Asfura.

