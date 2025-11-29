El doble rasero de la Casa Blanca con políticos relacionados con el narcotráfico

En plena campaña de ataques contra el tráfico de drogas procedente de Venezuela, Donald Trump anuncia que va a indultar al expresidente hondureño Juan Orlando ... Hernández (2014-2022), condenado el año pasado en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico y venta ilegal de armas. Según el presidente de EEUU, ha sido tratado de manera «injusta». El anuncio llega justo en la antesala de las elecciones este domingo en Honduras, marcadas por el estado de excepción. Trump, además, ha irrumpido en los comicios al agitar el fantasma del comunismo y pedir el voto para el empresario conservador Nasry Asfura.

«Concederé un total y completo indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado, de acuerdo con muchas personas a las que respeto, muy severamente y muy injustamente», difundió Trump en su red social, Truth. A través de esa vía de comunicación confirmó su apoyo a Asfura, del Partido Nacional, la misma formación política a la que pertenecía Hernández. Como suele hacer, el magnate prometió que si su candidato gana «habrá mucho apoyo» para el país centroamericano. «Voten por Tito Asfura para presidente, y felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto», escribió Trump.

Hernández fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022. Dos años después, un tribunal le condenó a 45 años de prisión, más cinco años de libertad vigilada. Estaba acusado de haber recibido dinero del capo 'Chapo' Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de permitir la entrada de 500 toneladas de cocaína en el país. Ahora, Trump se pone de su lado mientras el ejército de EEUUataca supuestas narcolanchas de Venezuela y Colombia, y el Pentágono despliega una flota en el Caribe para forzar la caída del líder chavista Nicolás Maduro.

Elecciones este domingo en Honduras

Seis millones de hondureños están convocados para elegir este domingo en las urnas a su nuevo presidente entre cinco candidatos. Los favoritos son la izquierdista Rixi Moncada y los conservadores Nasry Asfura y Salvador Nasralla. Las elecciones se desarrollan en medio de tensiones políticas, desconfianza institucional y acusaciones de posible fraude. Y todo en un país que arrastra altos niveles pobreza y corrupción y que lleva tres años en un estado de excepción parcial para reducir los índices de violencia.

En Honduras no hay segunda vuelta electoral. El candidato que obtenga el mayor número de votos será desde el próximo 27 de enero el sucesor de la actual jefa de Estado, Xiomara Castro, primera mujer en el cargo y esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado por un golpe militar en 2009.