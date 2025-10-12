El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Jerí llega al Palacio Presidencial poco después de su jura como presidente. Reuters

Las denuncias de fraude y abuso sexual acechan al nuevo presidente peruano

El conservador José Jeríenfrenta ya protestas y reavivadas críticas al asumir el poder de forma interina tras destituir el Congreso a Dina Boluarte

Ivia Ugalde

Ivia Ugalde

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:35

Comenta

Con propósito de enmienda, el de «intentar cambiar los errores que haya cometido el Estado», José Jerí, ha asumido la presidencia interina de Perú tras ... la destitución de Dina Boluarte por parte del Congreso. Su designación, por sucesión constitucional al ostentar el cargo de responsable del Legislativo, pretendía aportar cierta estabilidad al país hasta la celebración de las elecciones previstas para 2026. Sin embargo, lejos de eso, ha reavivado el enfado social por su oscuro pasado sexual, teñido por las denuncias de haber abusado de una joven a finales de 2024, y por presuntamente condicionar la concesión de proyectos de obras públicas a pagos a personas de su entorno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    EH Bildu mueve sus piezas y mira al futuro
  2. 2 El restaurante de Las Arenas donde se come como en Italia
  3. 3

    El udaleku de Bernedo solo aclaraba a las familias que había duchas mixtas cuando recibía quejas
  4. 4 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  5. 5

    Nagore, la niña que vendía flores en el mercado de El Arenal, abre su floristería frente al Ayuntamiento de Bilbao
  6. 6 Así se enteró Jauregizar de que el Athletic lo quería tras marcar dos goles al Otxarkoaga con el Bermeo
  7. 7 Empieza la excavación del túnel de la Línea 5 del metro tras dos años de obras y preparativos
  8. 8 ¿Por qué hay este domingo 12 de octubre sorteo de la Lotería Nacional?: a qué hora es y cuánto te puede tocar
  9. 9

    Los grandes fondos se hacen fuertes en Bilbao para invertir en viviendas y hoteles
  10. 10

    La amenaza fantasma de los hongos: 2 millones de muertos cada año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las denuncias de fraude y abuso sexual acechan al nuevo presidente peruano

Las denuncias de fraude y abuso sexual acechan al nuevo presidente peruano