El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente colombiano, Gustavo Petro. EFE

El chivo expiatorio colombiano

Las acciones emprendidas por el jefe de la Casa Blancabuscan exhibir en la región el poderío norteamericano frente a gobiernos que carecen del agrado de Washington

Daniel Reboredo

Daniel Reboredo

Historiador y analista

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:27

La reciente exclusión de Colombia como aliado antinarcóticos de EE UU y su inclusión en la lista de naciones que, por acción u omisión, permiten ... el tráfico de drogas retrata, una vez más, la vinculación de la geopolítica y los intereses con las acciones políticas y militares de la potencia estadounidense. Ahora le toca a Colombia bajo el argumento-acusación de que el cultivo de coca y la producción de cocaína se han disparado desde que Gustavo Petro llegó a la presidencia del país. Que en dicho listado se incluya a países como Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia, China, Ecuador y Venezuela, todos ellos enfrentados con EE UU, cuestiona una decisión que los datos desmienten ya que no son peores que los de gobiernos anteriores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destrozan a San Nicolás, patrono del Puerto Viejo de Algorta, tras reventar la urna
  2. 2

    Buceadores de la Armada explosionan una bomba en la playa de Las Arenas
  3. 3

    El Arenas descubre a Babá, la sensación de la categoría
  4. 4

    «Sufro trastorno de piernas inquietas y apenas duermo cuatro horas a cabezadas»
  5. 5

    La reforma del edificio de Berastegui se amplía a 16 meses y enerva a los inquilinos
  6. 6 Detenidos dos menores en Getxo por asaltar a un grupo de chavales y disparar a uno con una pistola de balines
  7. 7

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  8. 8

    Propietarios vizcaínos y cántabros, contra el macropolígono de Laredo: «Vamos a defender nuestros hogares y nuestras tierras»
  9. 9 Despido improcedente de una comercial por ocultar que mantenía una relación sentimental con su jefe
  10. 10

    Euskalmet activa el aviso amarillo por precipitaciones muy intensas este sábado en Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El chivo expiatorio colombiano

El chivo expiatorio colombiano