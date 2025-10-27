El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cristina Kirchner saluda a la militancia desde el balcón de su casa. EFE

Cristina Kirchner bailó desde su balcón ante una militancia apesadumbrada y enojada

La expresidenta argentina, en arresto domiciliario, volvió a reunir delante de su casa a cientos de simpatizantes durante una noche electoral que pasó del optimismo al llanto

M. Pérez

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:00

Comenta

La casa de Cristina Kirchner se convirtió de nuevo este domingo en el lugar de concentración elegido por cientos de peronistas para festejar la noche ... electoral. Sin embargo, a diferencia de los comicios bonaerenses del pasado mes de septiembre, en esta ocasión no hubo motivos de celebración. Caras sombrías, críticas y desánimo llenaron el frontal de la vivienda de la expresidenta que, pese a la derrota, plantó cara a la adversidad. Salió al balcón a saludar y se marcó unos pasos de baile para regocio de sus seguidores, como hizo exactamente hace seis semanas en una coyuntura completamente diferente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detectan un brote de una bacteria en un colegio bilbaíno
  2. 2

    Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana durante una pelea en Zabalburu
  3. 3 Un hombre viola a un joven en un parque de San Sebastián tras agredirle con la técnica del mataleón
  4. 4 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  5. 5

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  6. 6 El preocupante dato que deja el Athletic en ataque y que no se había visto en 95 años de historia de LaLiga
  7. 7

    La amiga de la Reina se refugia en sus padres cuando llueve
  8. 8

    Argentina reafirma a Milei, que arrasa en las elecciones con el 40,7% de los votos
  9. 9

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  10. 10

    Bizkaia enfrenta el reto de integrar a decenas de miles de extranjeros para evitar tensiones sociales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cristina Kirchner bailó desde su balcón ante una militancia apesadumbrada y enojada

Cristina Kirchner bailó desde su balcón ante una militancia apesadumbrada y enojada