El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La comunista Jara y el ultraderechista Kast se disputarán la presidencia de Chile

La candidata de una lista de partidos de izquierda gana por un pequeño margen al republicano y el ganador se decidirá en una segunda vuelta

T. Nieva

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:44

Comenta

La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast competirán por la Presidencia de Chile en una segunda vuelta el 14 de diciembre. Con ... el 70% de los sufragios escrutados en las elecciones presidenciales del país, la exministra comunista de Gabriel Boric y cabeza de una lista unitaria de partidos de izquierdas obtiene un 26,6% de los votos, mientras que el exdiputado ultracatólico logró un 24,2%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  2. 2

    El auge del sector inmobiliario aflora plataformas para invertir desde 300 euros
  3. 3

    El Bilbao perdido de Jon Uriarte
  4. 4

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  5. 5

    Maialen, la víctima de violencia de género a la que el sistema falló
  6. 6

    Bizkaia endurecerá a golpe de impuestos en 2026 la penalización por tener pisos vacíos
  7. 7 Sentado en el dique con un Pleamar y viendo crecer Bilbao
  8. 8

    Euskadi exporta marihuana a Europa: el kilo que aquí se paga a 2.000 euros vale el triple en Reino Unido
  9. 9 Dos heridos tras ser agredidos en el cuello y cabeza con una botella rota en el centro de Bilbao
  10. 10 La emprendedora getxotarra que aspira a ser la mejor de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La comunista Jara y el ultraderechista Kast se disputarán la presidencia de Chile

La comunista Jara y el ultraderechista Kast se disputarán la presidencia de Chile