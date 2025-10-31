El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Policía de Río de Janeiro custodia a varios detenidos durante su operación contra el Comando Vermelho. EFE

¿Qué es el Comando Vermelho y por qué tiene tanto poder en Río de Janeiro?

El grupo criminal, el más extendido de la ciudad brasileña y dedicado al tráfico internacional de cocaína, tiene bajo su mando a 30.000 hombres en las dos gigantescas favelas asaltadas el martes por la Policía

I. Ugalde

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:42

Comenta

El Comando Vermelho, la organización criminal dedicada al tráfico mundial de cocaína que el martes fue objeto del gran operativo policial en Río de Janeiro ... que dejó más de 130 muertos en dos favelas, es el resultado de un mal experimento llevado a cabo hace medio siglo por la dictadura militar. A finales de los años 70, al régimen de entonces se le ocurrió que la mejor manera de despolitizar a antiguos militantes era juntarlos en una infernal prisión de la isla de Ilha Grande con delincuentes comunes. Lo que en verdad ocurrió fue justo lo contrario: los guerrilleros enseñaron a los reclusos a organizarse y resistir, dando lugar a uno de los grupos más sanguinarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  2. 2

    Desalojan tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»
  3. 3

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  4. 4

    El Ayuntamiento de Bilbao cierra las terrazas de Marzana tras meses de protestas vecinales
  5. 5

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  6. 6 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  7. 7

    Orishas no quieren ni vascos, ni latinos, ni cubanos en el BIME
  8. 8

    María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA
  9. 9

    Las obras en Zorrozaurre provocan una plaga de ratas en Deusto y San Ignacio
  10. 10

    Volkswagen entra en números rojos con pérdidas multimillonarias en el tercer trimestre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Qué es el Comando Vermelho y por qué tiene tanto poder en Río de Janeiro?

¿Qué es el Comando Vermelho y por qué tiene tanto poder en Río de Janeiro?