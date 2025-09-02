El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del martes: comprobar resultados del 2 de septiembre
Protestas contra Jair Bolsonaro frente al tribunal de Sao Paulo en la recta final del juicio. Reuters

Bolsonaro se enfrenta a una pena de siete años de prisión en un juicio al que no asiste

El expresidente de Brasil afronta la recta final del proceso legal por el intento de golpe de Estado en 2023 y es consciente de que va a ser condenado

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Martes, 2 de septiembre 2025, 21:13

Otro expresidente de Latinoamérica rendirá cuentas antes un tribunal de justicia. Esta vez el llamado al banquillo es Jair Bolsonaro, que ostentó el poder en ... Brasil entre 2019 y 2022. Se enfrenta a una posible pena de siete años de prisión si es condenado por los delitos presentados en relación con un intento de golpe de Estado tras la elecciones de 2022. La sentencia está prevista para el 12 de septiembre. Bolsonaro, que ya cumple prisión domiciliaria, no estará presente en el juicio al alegar problemas de salud debido a un hipo que le provoca vómitos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Laporte vuelve al Athletic
  2. 2

    Los once comercios y bares de Ledesma cierran sin saber aún cuándo reabrirán
  3. 3 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  4. 4

    Así es la etapa que cruza Bizkaia y pasa dos veces por Bilbao kilómetro a kilómetro
  5. 5 El mensaje premonitorio de Laporte el día que se despidió del Athletic en 2018
  6. 6

    La inscripción de Laporte peligra por un retraso en los papeles de los saudíes
  7. 7

    «Laporte era un chaval con espíritu callejero, de hacer bromas y de decirte las cosas a la cara»
  8. 8

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  9. 9 Hallan el cadáver de una mujer flotando en la ría en Barakaldo
  10. 10

    El Gobierno central apuesta por el tren entre Bilbao y Castro aunque no llegue a Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bolsonaro se enfrenta a una pena de siete años de prisión en un juicio al que no asiste

Bolsonaro se enfrenta a una pena de siete años de prisión en un juicio al que no asiste