Javier Milei, en el momento de depositar su voto. Afp

Baja la participación en unas elecciones que examinan la popularidad de Milei

Los comicios legislativos para renovar parte del Congreso y el Senado llegan a Argentina en plena crisis económica pese al apoyo financiero de Trump

T. Nieva

Domingo, 26 de octubre 2025, 21:37

Comenta

El 41,7% de los votantes argentinos registrados había depositado su papeleta en las elecciones legislativas hasta las 15.00 horas de este domingo, una ... participación seis puntos inferior a la de 2023 (48%) y también menor respecto de los comicios legislativos de 2021. Esta cita con las urnas sirve para renovar la mitad del Congreso y un tercio del Senado. A mitad de su mandato, el presidente del país, el ultraliberal Javier Milei, afronta un test clave sobre su popularidad. Pese al apoyo financiero de Donald Trump, que ha prometido invertir 40.000 millones de dólares en el país, la economía argentina sigue atenazada por la deuda.

