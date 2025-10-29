El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El huracán 'Melissa' en estado 5, la máxima categoría de alerta, antes de tocar tierra en Jamaica EFE

Así funciona el Centro Nacional de Huracanes

Con sede en Miami, trabaja en colaboración con una red mundial de radares, satélites y aviones meteorológicos, denominados 'cazahuracanes'

Alin Blanco

Alin Blanco

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:18

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) es el guardián que vigila todos los ciclones tropicales de los océanos Atlántico y ... Pacífico. La organización, perteneciente a Estados Unidos, tiene su sede en Miami, Florida, pero posee bases diseminadas en múltiples localizaciones y trabaja en coordinación con la red mundial de radares, satélites y aviones meteorológicos. De esta manera consigue información muy detallada de fenómenos que se encuentran a miles de kilómetros pero que pueden tener un gran impacto en la población americana.

