El episodio de acoso a la presidenta, Claudia Sheinbaum, visibiliza la extendida violencia sexual que sufren las mujeres en México. EFE

El acoso sexual a la presidenta Sheinbaum pone el foco en la violencia machista que corroe a México

Casi la mitad de las mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia sexual y se estima que más del 90% de los casos ni siquiera llega a denunciarse

Alin Blanco

Alin Blanco

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:17

Comenta

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sufrió una agresión sexual este martes. Ocurrió en la calle, a plena luz del día y bajo la atenta ... mirada de decenas de simpatizantes que, teléfono en mano, capturaron la escena desde distintos ángulos. Mientras la mandataria saludaba distendidamente a la ciudadanía en un breve trayecto a pie, un hombre de mediana edad, visiblemente ebrio, la abrazó por detrás, la besó en el cuello y estuvo a punto de poner sus manos sobre los senos de la jefa de Estado. En ese momento uno de los escoltas intervino, lo apartó y se procedió a su detención. El hombre, identificado como Uriel Rivera Martínez, se enfrenta ahora a cargos por delito de abuso sexual flagrante.

