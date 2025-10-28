El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente de Camerún, Paul Biya, al acudir a votar en compañía de su esposa. Reuters

Paul Biya, el presidente de 92 años que renueva mandato en Camerún... y son ocho

Solo el guineano Obiang Nguema ha tenido una presidencia más larga que el veterano camerunés, cuya elección ha provocado violentas protestas que han dejado cuatro muertos

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Martes, 28 de octubre 2025, 15:03

Comenta

Nadie se ha sorprendido con el anuncio de la victoria de Paul Biya en las elecciones presidenciales de Camerún, anunciada este lunes por el Consejo ... Constitucional de dicho país africano. El jefe de Estado obtiene su octavo mandato consecutivo y alberga la esperanza de ampliar sus 42 años a la cabeza del Ejecutivo. Esta prolongada estancia tan sólo es superada por Teodoro Obiang Nguema, que ostenta el récord planetario de permanencia, con cuarenta y cinco en la dirección de Guinea Ecuatorial.

