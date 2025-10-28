El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Paramilitares celebran la toma de la localidad de Al Fasher. AFP

Los paramilitares ocupan la última ciudad en Darfur y desatan una masacre

La toma de la localidad de Al-Fasher acaba con 500 días de asedio y la ONU ha pedido un corredor humanitario para sus 260.000 habitantes tras varias matanzas de carácter étnico

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Martes, 28 de octubre 2025, 20:15

Comenta

Los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) completaron este martes la conquista de la ciudad sudanesa de Al Fasher, capital del Estado de ... Darfur Norte. La ocupación acaba con 500 días de asedio y, según las fuentes locales, ha venido acompañada de una sucesión de masacres basadas en criterios étnicos y que afectan a los moradores no árabes. Ante la gravedad de la situación, Naciones Unidas ha solicitado espacios seguros para los 260.000 habitantes que permanecían en la localidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  2. 2 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  5. 5

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de las víctimas del asesino en serie que vive en Euskadi
  6. 6 El futbolista de la selección que solo jugaba en el frontón de su pueblo hasta los 14 años: «Me vino bien»
  7. 7 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao
  8. 8

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  9. 9 Muere Ochotorena, exportero y técnico de guardametas del Valencia y la selección
  10. 10

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los paramilitares ocupan la última ciudad en Darfur y desatan una masacre

Los paramilitares ocupan la última ciudad en Darfur y desatan una masacre