El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Cortada la A-8 sentido Bilbao por un accidente a la altura del Max Center
Un grupo de marroquíes celebra la decisión del Consejo de Seguridad. AFP

El Frente Polisario reivindica el derecho a la soberanía saharaui

La organización critica ala ONU por respaldar eldominio marroquí sobrela excolonia española yrechaza participar enese proceso negociador

I. Ugalde

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:50

Comenta

La inédita resolución adoptada el viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU que respalda que el Sáhara Occidental sea considerado un territorio autónomo ... dentro de Marruecos ha desatado un fuerte rechazo por parte del Frente Polisario. La organización, en profundo desacuerdo con el posicionamiento de Naciones Unidas, ha dejado claro que no participará en negociaciones que estén basadas en «propuestas» que «legitimen la ocupación» de la antigua colonia española.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos hermanas abren en Bilbao una discoteca que funcionará todos los días de la semana
  2. 2 El subsidio de 570 euros al mes que el SEPE dará a los desempleados que no tienen derecho a paro
  3. 3 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  4. 4

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  5. 5

    Los turistas paran los pies a los hosteleros bilbaínos careros
  6. 6

    «Esta noche no salgo, estoy hecho polvo» y otras esquelas llamativas publicadas en Euskadi
  7. 7

    Grand Prix: cuando el menú del día se convierte en leyenda
  8. 8

    Bizkaia tiene 70 escuelas y 24 residencias en zonas inundables en caso de grandes riadas
  9. 9

    Extinguido el incendio forestal de Güeñes tras calcinar 26 hectáreas
  10. 10

    Osakidetza eleva a 4.500 las plazas de su próxima OPE, que se celebrará en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Frente Polisario reivindica el derecho a la soberanía saharaui

El Frente Polisario reivindica el derecho a la soberanía saharaui