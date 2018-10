El tripartito sostiene que la Policía está «sustancialmente mejor» que en 2015 Sáez, García y Sobrón posan en la sala de comisiones tras la firma del comunicado de respuesta a los delegados de la Policía. / E. C. Los ediles del PR+ que han gestionado la unidad responden a la denuncia sindical señalando que cada agente cobra ahora 1.648 euros más al año ROBERTO RIVERA Domingo, 21 octubre 2018, 00:48

Respuesta conjunta de los tres ediles del equipo municipal de gobierno, los tres del Partido Riojano, a los que aludieron los delegados sindicales de la Policía jarrera cuando denunciaron el incumplimiento de todos los acuerdos pactados entre las partes a lo largo de la presente legislatura.

Leopoldo García, Natalia Sobrón y José María Sáez sostienen que cada uno de los agentes cobra 1.648 euros más al año y han visto reducida su jornada de trabajo en 100 horas, y dan por sentado que las condiciones en las que realizan su trabajo tras la última revisión de puestos son, a día de hoy, «sustancialmente más favorables que las que tenían en junio de 2015, cuando accedimos a este Ayuntamiento».

Concluyen, por ello, que «el comunicado lo firman tres personas (lo hacen en realidad cuatro en representación de los sindicatos UGT y SPPPME) y no creemos que sea el sentir mayoritario de la plantilla», afirman asegurando que valoran «enormemente el servicio prestado por los agentes, que es indispensable para nuestra ciudad».

Anuncian, como respuesta, su intención de convocar un encuentro en el que analizarán con ellos «si sus condiciones laborales son peores que las que tenían para iniciar la reversión a las mismas, si así lo solicitan» y lo hacen convencidos de que no lo harán, puesto que las mejoras han sido notables.

En la nota de prensa remitida por la cúpula del tripartito se dice que el nuevo convenio del Ayuntamiento contempla «una serie de beneficios de los que la Policía también se beneficia», como el incremento de 7.200 a 10.000 euros en cursos de formación «que en algún caso se les ha ofrecido y han rechazado»; se defiende que «por el tiempo que se realiza la comunicación de incidencias al turno siguiente, que son diez minutos de tiempo de relevo de turno, podrán disfrutar de una jornada completa de trabajo en el trimestre»; y vienen a plantear que «han mejorado las situaciones de permisos, vacaciones y moscosos (…) al igual que ocurre por la asistencia a juicios, por la que disfrutan de hasta más de un día libre».

Que entre Corporación y cuerpo policial se ha abierto una brecha difícil de sellar lo demuestra el hecho de que los ediles no duden en hacer referencia a aspectos económicos y hasta personales sobre los propios delegados que estamparon su firma en la nota. «Las horas extraordinarias se subieron a 1,50 de la hora ordinaria bruta si es normal, 1,80 si es nocturna o festiva y 2,30 si es nocturna y festiva» y «alguno de los firmantes del comunicado ha cobrado por ocho horas extraordinarias de trabajo más de 266 euros en una sola jornada», llegan a señalar aun diciendo después que no pretenden «personalizar en ninguno de los agentes, puesto que estamos aquí para defender los intereses de los jarreros, y no lo que pueda tener un trabajador en particular».

Que estos se vean obligados a realizar, en contra de su criterio y situación laboral, tantas horas extraordinarias, uno de los puntos que más critican los agentes aludiendo a la falta de medios humanos y técnicos, son justificados por los regionalistas aludiendo a «la Tasa de Reposición impide la contratación de más personal para el cuerpo». Y, como sucediera con el retraso en el inicio de la apertura de la Escuela de Música, se combinan los mismos argumentos utilizados por el tripartito para liberarse de responsabilidad, delegándola enos lfuncionarios y el nuevo marco legislativo. «La adaptación a la nueva Ley de Contratos, que no es ajena a los agentes, y la dejadez en algunas comunicaciones que dependen de ellos han originado alguna incidencia con los seguros y los vehículos, que se ha resuelto de la mejor forma posible. Mantenemos la flota de tres vehículos en activo, y dos nuevos se incorporarán a final de este año».