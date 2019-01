La Rioja Alta se promociona en Fitur Ha habido más visitas que en anteriores ediciones. / E. C. La región se sitúa a rebufo de la feria para relanzar su oferta turística, que toma como base en este curso Santo Domingo ROBERTO RIVERA Domingo, 27 enero 2019, 22:50

Adentrarse en Ifema para asomarse a las entrañas de Fitur en la capital del Reino es realizar un viaje virtual por todo el planeta a través de la muestra de todos los recursos turísticos que están al alcance de los más de 1.300 millones de turistas que, calcula la Organización Mundial del Turismo (OMT), se mueven cada año por todo el orbe desde la espectacular crecida registrada en 2017.

El tránsito por ese escaparate comprimido en la feria de Madrid se efectúa sobre los 67.495 metros cuadrados de superficie en los que han tomado posición, hasta ayer mismo, 10.487 empresas del sector y los 886 expositores titulares que han representado a lo largo de estos cinco días a 165 países y regiones. Más de la mitad, en concreto el 55%, de procedencia extranjera, confirma la organización de la convocatoria más importante del país y la segunda en el ranking mundial del universo turístico, después de la de Düsseldorf.

Que todas las comunidades del país se lancen a ese espacio virtual año tras año, con el decidido espaldarazo de Turespaña, no resulta nada extraño. España se convirtió en 2017 en el segundo país más visitado, relegando a la tercera plaza a Estados Unidos. Y durante el último año, a pesar del frenazo económico que se advierte en la zona Europea, ha conseguido ampliar su ventaja sin acercarse, en todo caso, a las estadísticas de Francia, líder indiscutible desde siempre. Los vecinos recibieron el pasado ejercicio a 86,9 millones de turistas. Por nuestro territorio pasaron 81,8. Estados Unidos se mueve ahora en la franja de los 75,9, aunque el perfil del cuadro que muestra la repercusión económica de este mercado internacional resulta muy diferente, en realidad.

Son los norteamericanos los que mejor rentabilizan ese flujo de gentes, al facturar 181.600 millones de euros. Francia, con 52.300 desciende a la tercera posición en esa escala. España se mantiene en la segunda al generar 58.600 millones. Y todo ello a pesar de que el crecimiento se ralentizó en 2018, pasando del 8,6% del curso anterior al 1,8% del último periodo sujeto a examen contable.

La Rioja no es, pues, una excepción. Y apuesta a la grande en un segmento donde se advierte un importante incremento de las visitas procedentes de China, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia, los países que más dinero dedican a sus viajes al extranjero, aun cuando se sigue constatando la enorme importancia que la región tiene en el marco interior.

En ese entramado se ha movido la oferta de la Comunidad riojana que centró buena parte de su oferta en la comarca riojalteña, su mejor patrimonio, y muy especialmente en la celebración, a lo largo del presente año, del Milenario de Santo Domingo de la Calzada y, como consecuencia de la efemérides, el Año Jubilar que se trata de explotar como el principal de los atractivos del territorio.

Que el propio José Ignacio Ceniceros se encargase de avalar con su presencia la celebración oficial de ambas citas lo deja claro. El presidente riojano se encargó de promocionar ese 'nuevo' producto en primera persona junto al abad de la Catedral calceatense, Francisco Suárez, en la jornada central del pabellón institucional de la Comunidad en Fitur.

El refuerzo de esos mensajes confirmó, además, la consolidación del Tren del Vino que tiene como epicentro temático de su programación el Barrio de la Estación de Haro y que, promovido por La Rioja Capital, fue recientemente galardonado con el prestigioso premio internacional de Turismo Vitivinícola 'Best of', otorgado por la red 'Great Wine Capitals'. Y descubrió al sector los recorridos turísticos 'al pasado' que pueden realizase a través de las Cuevas de Nájera, reforzando al mismo tiempo la oferta cultural de una ciudad 'real' que adquiere una dimensión especial con la representación de 'El reino de Nájera'. Y no olvida la enorme importancia que tiene la Ruta Jacobea sumándose al proyecto Camino de Santiago Accesible, denominado 'Tu compañero de Camino', que incorpora soluciones tecnológicas y señalizaciones físicas en el trazado del Camino Francés que traza tres etapa en nuestra, Logroño-Nájera, Nájera-Santo Domingo y Santo Domingo-Belorado.

Por libre, peo al amparo del 'stand' institucional de la región se ha movido la delegación municipal de Haro, la más amplia de cuantas se han desplazado a Ifema en las últimas citas de la Feria Internacional de Turismo. Laura Rivado, alcaldesa de la Administración jarrera, encabezaba una expedición en la que aparecían, además, los ediles Ángel Conde, José María Sáez y Leopoldo García, junto al responsable del gabinete de prensa y el gerente del servicio de Turismo, además de la coordinadora de la oficina de información que ofertaba los productos específicos de la capital riojalteña en el lineal de atención al público.

El anuncio de que la gestión del servicio se ajustaría a los criterios de calidad del programa SICTED y que Haro postularía por el título de Ciudad Europea del Vino en el año 2020, fueron los mensajes trasladados al sector en esta ocasión.

Los receptores son, en teoría, más que nunca. Las cifras de asistencia a la feria han crecido a pesar de la huelga y concentración de los taxistas a las puertas del complejo ferial. El tirón de Fitur sigue creciendo a todos los niveles.