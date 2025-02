García estalla en insultos en un pleno de enorme calado económico y social

roberto rivera Miércoles, 13 de mayo 2020, 22:52 Comenta Compartir

Hasta ese momento, el primer pleno de la 'era Covid-19' no podía resultar más provechoso para la ciudad. El órgano ejecutivo, con mayor o menor coincidencia en las formas, pero sin dudas en el fondo, dio luz verde a la cancelación del cobro de la Tasa de Terrazas para el presente ejercicio, generando así un ahorro de 25.000 euros al sector; aprobaba la creación de una bolsa de 250.000 euros para la concesión de ayudas de 300 y 500 euros a autónomos, 'pymes' y familias seriamente castigados por la crisis sanitaria; y avanzaba, por boca de la alcaldesa, la probable suspensión del cobro del segundo trimestre de Basuras a los segmentos más castigados, junto a otras medidas que siguen definiendo las áreas de Turismo, Comercio y Hacienda. «Es la mejor inversión que podemos hacer en estos momentos», defendía Laura Rivado en una sesión de enorme calado económico y social

Pero el encuentro dejó atrás el debate de las propuestas recogidas en el orden del día, mociones incluidas, y se adentró en un terreno inesperadamente pantanoso para ofrecer el episodio más incomprensible y bronco de las últimas legislaturas.

Concluir el ruego con el que Alberto Olarte instaba al equipo de gobierno a suspender oficialmente las fiestas para no generar más confusión y ver cómo Leopoldo García estallaba en gravísimos insultos y palabras fuera de tono que los portavoces y la regidora escuchaban en el Palacio de Paternina y los ediles desde sus domicilios mediante videoconferencia, fue todo uno.

Visiblemente alterado, el teniente de alcalde del PR+ acusaba de la supuesta polémica generada a «cuatro hijos de puta (y que conste que he dicho cuatro hijos de puta)» que «quisieron sacar esto de madre. Quisieron manchar el nombre de Haro y luego van de patriotas, de jarreros, y son una puta mierda. ¡Coño! Cuatro hijos de puta», volvió a señalar por cuarta vez, «que pusieron a Haro a bajar de un burro y van de jarreros. ¡Hostia! Y no quito una palabra, alcaldesa», apuntó dirigiéndose a Rivado.

«No quita una palabra pero esa salida de tono cuesta salir del pleno», le reprendió la regidora. «Perfecto. Si quiere que me marche, me marcho». «No. Ha sido un apercibimiento», matizó la presidenta del pleno. «La próxima, coge la puerta y sale del pleno», le volvió a advertir. «Perfectamente», aceptó el edil regionalista. «Además, tiene razón. Pero me he quedado muy ancho».

Si desconcertante resultó esa primera intervención, no menos lo fue la 'disculpa' que formularía minutos después. «Solamente quiero pedir perdón por haber usado la palabra hija de puta (sic). No es la palabra que tendría que haber usado. Las madres», dijo, «no tienen la culpa. Quiero retirar esa palabra. Sí quiero mantener el sentido de mi discurso. Pero debo retirar la palabra hija de puta», acabó enrocándose.

Sin salir de su asombro, dado el tono de la intervención de García, Olarte lamentaba «que no se entienda lo que es entendible. Si ya dimos titulares a nivel nacional como el foco, la diana, el punto 'one' de la pandemia del virus éste de los demonios, ¿queremos ser titulares por decir que Haro es el único sitio que no suspende las fiestas?». Para el portavoz de la formación conservadora «es muy fácil de entender. Todas las grandes fiestas del país, desde la Feria de Abril hasta los Sanfermines, las más famosas internacionalmente, se han suspendido. ¿Por qué? Porque llama a confusión y se hace chirigota en los medios. Porque, después de la que está cayendo y los miles de muertos que tenemos, no podemos decir que no suspendemos las fiestas», vino a esgrimir para justificar su petición.

Señalada en su día por la oposición al asegurar públicamente que fueron «todos los grupos políticos» los que acordaron «no suspender las fiestas», un extremo desmentido por PP y Ciudadanos al ver su nota, Ana Domínguez Gago aseguró que las de este año «van a ser unas fiestas responsables porque en ningún momento quiero poner en peligro la vida de nadie, ni es una locura, ni voy a subir a todos (se supone que a Bilibio) a que os contagiéis. Nunca lo he dicho ni lo voy a decir», garantizó la concejala de Festejos que animó a «remar todos juntos porque esto así no funciona. No funciona que de repente me digáis sí y luego hagáis así (se intuía un gesto de negación a través de la cámara)».

Jesús Rioja, presente en la comisión de Cultura que abordó la cuestión, le negó sin embargo la mayor. «En todo momento se habló de que (se tomaría la decisión oficial) quizás un poco más adelante, a instancia de Saioa (Larrañaga) que prefería esperar y tomar una decisión en la junta de portavoces. Eso fue así», aseguró de plano. «Allí no se votó en absoluto ni se decidió 'no suspender las fiestas' como se puso bien claro en la primera noticia que salió del Ayuntamiento. Estábamos de acuerdo en que se podía realizar algún acto alternativo. Pero no se decidió no suspender las fiestas. Eso fue así», volvió a remarcar. «Y cuando uno llega a casa y ve la noticia... Yo, de verdad, me sentí engañado. En ningún momento se decidió eso. Y eso es lo que nos molestó».

Así fue cómo el PP se desmarcó de un acuerdo que, según explicó, ni se planteó ni se adoptó.