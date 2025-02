Cruce epistolar entre Rivado y Olarte por la utilización de Haro en el debate estatal

E. C.

El inesperado protagonismo que Haro ha acabado teniendo en el debate político nacional sobre la gestión de la pandemia repercute, frontalmente, en el municipio jarrero. En su caso con cruce epistolar entre los líderes locales de PSOE y PP. Laura Rivado envió con firma electrónica un escrito para exigir de Alberto Olarte que reclamase, a su vez, de Pablo Casado una rectificación pública tras asegurar en el Congreso que Haro fue confinado como Igualada. Y el portavoz de los 'populares' firmó de su puño y letra una respuesta que recordaba la inacción de la regidora cuando, a primeros de marzo, todos los medios nacionales señalaban a la capital riojalteña como 'zona cero' y la ausencia de una rectificación por parte de García-Paje, después de haber asegurado el presidente de Castilla La Mancha que el origen del contagio masivo detectado en Tomelloso procedía de Haro.

La regidora socialista abrió el fuego con una redacción vehemente. «He lamentado enormemente escuchar en boca de su presidente nacional (...) la mentira sobre el supuesto confinamiento de Haro», planteaba en el primero de sus párrafos. «Entiendo que usted, jarrero de nacimiento, habrá sentido igual que yo esa enorme puñalada que supone que Haro vuelva a ser referencia nacional negativa en esta epidemia del Covid-19, sobre todo con una información falsa y que tanto descrédito y daño provoca en muchos ámbitos», argumentaba después para lamentar que las manifestaciones de su rival político, «lejos de condenar esta mentira y exigir una rectificación, la han rebajado de nivel y la han justificado en un supuesto error, para no afear a su presidente la mentira emitida», defendía antes de repasar lo sucedido y los logros de sus actuaciones.

«Haro fue una de las primeras localidades españolas que sufrió el azote del Covid-19», con imágenes que se vieron «lamentablemente en toda España, en toda Europa, en todo el mundo», recordaba Rivado reivindicando a renglón seguido su gestión. «Puedo afirmar con orgullo que esta alcaldesa, concienciada con la gravedad de la enfermedad (...) ordenó el cierre de los establecimientos municipales al público. Fuimos los primeros en actuar así pero estamos muy orgullosos de haber tomado» una decisión «muy impopular. Fuimos responsables y lo primero que un político tiene que hacer es ser responsable,».

De ahí que instase en su escrito a Alberto Olarte «a condenar enérgicamente las palabras del señor Casado, solicitando una disculpa y rectificación, para que limpie el buen nombre de la ciudad, de forma que pueda tener tanta repercusión la rectificación como la ofensa producida. En política», sostenía, «no vale todo», por lo que reclamaba del diputado regional y concejal jarrero idéntica responsabilidad «no quitando hierro a este lamentable asunto y exigiendo que el nombre de Haro se restituya. «Piense en mis palabras cuando pasee por nuestra ciudad y vea los establecimientos cerrados en los que usted tantas veces consume sus productos y habla con sus trabajadores, y valore la repercusión de esta mentira en esos negocios», le espetaba.

La respuesta no tardó en llegar y resultó igual de contundente, después de leer la carta «con estupefacción» por su «atrevimiento. Me resisto a creer que el contenido del mismo haya salido de sus pensamientos», comenzaba diciendo el edil del PP, «porque durante esta pandemia entiendo que la colaboración entre nosotros ha sido mutua, intensa y fluida, y espero tenga unos buenos resultados para el futuro de la ciudad», esgrimía Olarte poniendo como ejemplo de esa colaboración «las medidas socioeconómicas planteadas desde el PP que han sido aceptadas por usted. Sigo convencido de que ésta es la estrategia a seguir por el bien de todos y no la confrontación política sin ton ni son» que advertía, sin embargo, en su misiva.

El edil reconocía haber escuchado a Pablo Casado «decir que la ciudad de Haro estuvo confinada, cuestión que no es cierta». También que, «como Jarrero de nacimiento», había sentido «la puñalada al volver a ser referencia nacional» en el debate sobre la crisis sanitaria. De ahí que, compartiendo con Rivado la máxima de que «en política no todo vale», Olarte recordase a la alcaldesa que en la primera semana de marzo «Haro fue protagonista en los medios de comunicación nacionales (escritos, audiovisuales, radiofónicos y digitales). Y todos ellos coincidían en que nuestra ciudad era el centro de la pandemia del Covid-19», ofreciendo «unas imágenes deplorables que no eran ciertas» y asegurando que «se habían aplicado medidas extremas y existía un barrio confinado, que tampoco era cierto. Como la mayoría de las informaciones eran falsas y otras muy exageradas, intenté poner mi granito de arena realizando declaraciones» en un canal de ámbito estatal «para contar a toda España la realidad de la situación y defender a esta ciudad que llevo en el corazón».

He ahí el apunte que sirvió de base para reprochar a la regidora local su inacción en esos días claves. «Desconozco por qué usted no realizó ningún tipo de declaración al respecto defendiendo nuestra ciudad; también dónde estaban los miembros del Gobierno de la Rioja, que tampoco realizaron ninguna, dejando el buen nombre de Haro en total indefensión» hasta el 8 de marzo, fecha en la que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, confirmó que «no había estado confinada».

Después de preguntarse «por qué la alcaldesa de Haro no realizó una defensa de la ciudad», al igual que los miembros del Ejecutivo regional a los que consideraba 'obligados' a hacerlo, Olarte reprochaba a Rivado que le acuse de ser «responsable por no quitar hierro a este asunto» y exigirle «que el nombre de Haro se restituya al lugar que debe estar».

Se trata de una responsabilidad que, sostenía por escrito, «eludió» Rivado «en el momento más grave, al comienzo de esta maldita pandemia», sin que los síntomas que advierte el líder del PP demuestren que la situación de la localidad haya mejorado en ningún caso. Muy al contrario, sostiene, «ha empeorado, y lo ha empeorado, y mucho, usted».

La misiva de vuelta remitía en última instancia a las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista García Paje, «que no en una ocasión, sino en más de una, ponía en su boca el nombre de nuestra ciudad para situarlo en el centro de la diana de la pandemia. Y, aunque usted dice que le ha pedido que se disculpe por ello», interpelaba de nuevo a la regidora, «todavía estamos los jarreros esperando alguna disculpa o rectificación».

También a la intervención en el Congreso de Pedro Sánchez, asegurando que el presidente había presentado «a los riojanos como los provocadores de la pandemia en el País Vasco», al aludir al momento en el que, «fundamentalmente gente de la Rioja, se trasladó a un funeral a Vitoria. No lo dijo una vez, sino más de una. Y esto es falso porque donde se contagiaron los riojanos fue en Vitoria», detallaba antes de trasladar a Laura Rivado la última de sus dudas. «¿Pedirá usted la disculpa del señor Sánchez por esta falsedad?». Lo hacía convencido de que, como regidora, es «la primera en estar obligada a ello, y guardar el buen nombre de nuestra ciudad. Yo», garantizaba Olarte, «seguiré defendiendo Haro a capa y espada como lo he hecho toda mi vida. Pero sin las exigencias» de la mandataria local que, en su opinión, «no está ni sabe estar a la altura de las circunstancias».