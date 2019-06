El Corpus amplía las fiestas de Haro Momento de la procesión. / E. C. La procesión religiosa se anticipó a la madrugada de San Juan y al chupinazo que anuncia hoy el inicio del ciclo de la Batalla ROBERTO RIVERA Lunes, 24 junio 2019, 00:58

Los ciclo lunares, que se construyen de noche, tienen estas cosas. Que en ocasiones se adelantan, llegando llenas sin que nadie se lo espere, y en otras necesitan muchos más tiempo para completarse y por ello se retrasan las fechas, provocando el obligado apilado de convocatorias festivas, como es el caso.

En Haro, sin ir más lejos, el retraso de la Pascua ha ido provocando, por efecto dominó, tal traslado de los acontecimientos en los pliegos del calendario que la procesión del Corpus Christi, que antes se concebía como uno de esos jueves que brillaban más que el sol pero ahora lo hace en domingo, recorrió las calles del municipio jarrero con los niños que han cumplido este año el sacramento de la Primera Comunión en la comitiva, pero a pocas horas de que se anunciase el encendido de la hoguera de San Juan, al que se festeja en la ciudad con mayúsculas y para el que se reserva la agenda de hoy, desde el punto de la mañana.

Se amplía con el acto religioso la agenda de la ciudad y se abre, de esa manera, paréntesis, por fin, en la vorágine de las últimas semanas, marcadas por la dinámica política que parece abarcarlo todo sin aceptar que prevalece la obligación de seguir adelante en este contexto de crisis que no se sacude de la chaqueta con tanta facilidad como nos dicen.

En medio del solar, un oasis de siete días, más o menos, y entre sus alicientes la presencia de la fiesta del patrón, del que cada día se habla menos a pesar de ser para los nativos la pieza angular del ciclo, y la Batalla del Vino en el cierre del programa como redoble final.

Haro se prepara para estrenar al mediodía de hoy las ferias de San Felices, a las que los más jóvenes ya habrán madrugado esta pasada noche, quemando lo que había que quemar a la sombra de lo que siempre ha sido Puente del Bobadilla y ahora se denomina en el programa oficial de forma aséptica, y por desconocimiento, «detrás del polideportivo de El Ferial».

Hay pocos cambios en la estructura de las fiestas y menos aún en la identidad de los protagonistas que se encargarán de inaugurar el ciclo. Los pactos se han encargado de que Laura Rivado aparezca a las doce del mediodía como alcaldesa de la ciudad, un ejercicio más, y los méritos literarios reconocidos por el jurado compuesto por la cofradía del anacoreta de que vuelva a ser, un año más, Beatriz Ugalde la autora del pregón que se lea desde la balconada del Consistorio, primero, y por las calles de la ciudad, después, anunciando su presencia la tamborrada que concluirá con la toma de posesión de Jorge Zabala como nuevo prior de la institución religiosa.

Aunque lo más novedoso es que se produce relevo en el cuartel de artificieros y los encargados de prender la mecha a los cohetes que anunciarán el comienzo de las fiestas de junio, en marcha desde la medianoche de ayer, serán los nuevos Jarreros, Joseba Etxebrria y Chenoa Abeytua.

Porque todo lo demás no plantea mayores modificaciones que el propio hecho de asistir a un chupinazo histórico en el que, por vez primera en la historia, se sabe que la cita permite celebrar por todo lo alto que la ciudad se ha colado, de la mano del Haro Deportivo, en el universo de la Segunda B y lo ha hecho, además, con tiempo suficiente para gestionar el futuro. Y no como sucediera hace algo más de una década, que ha servido de referencia y estímulo, no obstante.

Y, si acaso, la complicada coincidencia de la fiesta más universal del ciclo, la Batalla por los Riscos de Bilibio, con un sábado, circunstancia que anima a imaginar que volverá a ser ésta una edición con amplio volumen de asistencia al lugar de la contienda y, consecuentemente, con obligaciones extras para la coordinación de los movimientos.

La Batalla cae en sábado

Por primera vez, dicho sea de paso, sin Eduardo Bozalongo, subinspector hasta hace pocas semanas de la Policía Local, en el dispositivo de la organización del ciclo.

La contratación de seis autobuses para la realización de viajes de subida y descenso desde la capital riojalteña hasta las campas de los Obarenes, amparados por la pétrea estampa del anacoreta que corona los roquedos, permite vislumbrar, no obstante, un panorama más esperanzador, si es que crece la afluencia de tropas de otros lares con respecto a convocatorias precedentes.

En ese contexto y con esas premisas Haro se mete de lleno en un periodo de relajación que debería ayudar a contener, al menos, la tensión política, aceptando que lo primero es lo primero, a la espera de que arranque el curso municipal que avanza, para el día 27, pleno en tierra de nadie. Y con ello, aprobación del nuevo organigrama, divergencias seguras en lo fundamental y un paréntesis que se impone por imperativo legal porque, de otra manera, esa cita debería quedar fuera de un panorama que exige pensar en todo lo que une a los vecinos y a quienes quieren sentirse como tal por unos días o por unas horas.

Tomen nota de la agenda del día, en el programa, y aíslense en la medida de lo posible de lo que es inevitable en el país, de un tiempo a esta parte. Disfrutarán mejor de lo que viene. Porque la gente que puebla las calles de Haro, se encargará de animar el cotarro.

No olviden, en todo caso, que a primeras hora cobra vida una de las tradiciones más asentadas y madrugadoras de las fiestas de junio. Se sirve chocolate, se juega y se baila en los Jardines de la Vega a las siete y media de la mañana.