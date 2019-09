El cierre definitivo del supermercado de la COFE deja más vacío aún el Casco Antiguo Vista general del edificio en cuya planta baja ha venido atendiendo al público el supermercado de alimentación de la cooperativa de la ciudad jarrera. / R. Solano Coaliment, el grupo que explotaba la lonja de la agrupación jarrera bajola franquicia Comarket, opta por no prorrogarel contrato de alquiler ROBERTO RIVERA Lunes, 30 septiembre 2019, 00:11

El Supermercado de la COFE (Cooperativa de Obreros, Funcionarios y Empleados) baja la persiana, muy posiblemente de forma definitiva, apunta el presidente de la entidad, Ricardo Arnáez, tras confirmar que Coaliment, el grupo de distribución que explotaba su lonja bajo la franquicia Comarket, había decidido no prorrogar el contrato de alquiler que firmó hace cuatro año para gestionar el establecimiento comercial.

Localizado en la Calle Sánchez del Río, y con salida a la Travesía de Siervas de Jesús, el local cierra sus puertas después de cincuenta y dos años de atención al público de Haro y su comarca en diferentes ubicaciones (primero fue en una lonja que ocuparon en su día los coloniales de Juan De Pedro y más tarde en la Calle Siervas de Jesús). Y con ello deja el Casco Antiguo de la localidad jarrera un poco más vacío aún porque deja a la zona sin una planta de alimentación de referencia para todo su vecindario, después de haber visto el cierre de otras tiendas de rango menor a su alrededor.

De acuerdo con la información recabada por este medio, la dirección del grupo aragonés consideraba que el punto de venta arrastraba pérdidas a cierre de ejercicio y optó por denunciar, con el margen temporal mínimo establecido en el contrato, la prórroga del mismo. Éste expiraba a finales del presente mes de septiembre. Sesenta días antes, la junta de la cooperativa ya tenía constancia de que abandonaría la plaza riojalteña con quince días de antelación, para proceder a la retirada de todos sus productos y dejar la lonja en perfectas condiciones.

Su salida define dos escenarios. Uno de presente y otro de futuro. Es éste último el que resulta más decepcionante porque la marcha de Comarket podría implicar, a corto plazo, la práctica disolución de la cooperativa jarrera, constituida el 30 de abril de 1967, bajo la presidencia del que acabaría siendo, con la llegada de la Democracia, en el primer alcalde de la Transición, Paco Mate.

Pero ese paso, que la asamblea de la cooperativa aprobó en asamblea hace nueve años sin que pudiese concretarse el acuerdo como consecuencia de las deudas que arrastraba y a las que debía hacer frente, sería ahora posible gracias a la sustancial mejora que presentan sus cuentas.

«Ya no se tiene ninguna deuda pendiente con el personal, que era lo que más preocupaba». Y de los 310.000 euros que aparecían en 2015 como pasivo de la COFE se ha pasado en apenas cuatro ejercicios a «menos de 200.000», informaba Arnáez a este periódico, un capital sujeto a los compromisos crediticios asumidos con entidades financieras. Porque la cuota de alquiler liquidado anualmente por la distribuidora de productos alimenticios ha permitido hacer frente a los recibos bancarios y amortizar cerca de la mitad del capital recibido en préstamo.

El abandono del centro histórico de la ciudad, a causa en gran medida del traslado de la población a otras zonas de nueva urbanización, y la brutal competencia con las grandes superficies llevan el proyecto a su recta final. En opinión del presidente de la COFE, «también por el abandono de todos, incluidos los socios que no han cuidado su patrimonio realizando compras en su propio supermercado». Aunque, en el actual contexto, Ricardo Arnáez reconoce «entender ese cambio de costumbres» que situaron a su establecimiento en una situación especialmente delicada, cuando no grave, durante los once últimos años.

Se plantea, no obstante, la posibilidad de suscribir un nuevo contrato de alquiler o proceder a la venta de los locales para hacer frente a una deuda tasada en unos 190.000 euros. También alcanzar un acuerdo con los bancos. Estas dos últimas alternativas supondrían la disolución inminente de la cooperativa jarrera.