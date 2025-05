Yerai Martín quiere poner el broche de oro a su «maravillosa etapa» en el Eibar

Letizia Gómez Viernes, 9 de mayo 2025, 00:08 Comenta Compartir

24 horas después de que el Eibar anunciara su adiós como entrenador del Eibar Femenino al término del curso, Yerai Martín no pudo contener la emoción ante el último partido que el domingo (12.00 h.) dirigirá al equipo armero en Ipurua frente al Atlético de Madrid. «Es el último partido en casa no sólo para mí si no también para el equipo y, lógicamente, me gustaría despedirme con un buen partido viendo al Eibar de Yerai, competitivo y peleón ante un rival que viene jugándose la Champions», declaró el andoaindarra aún sin las lágrimas que le brotaron al explicar su marcha.

Decisión muy meditada

«Es una decisión meditada y muy reflexionada» que pone fin a tres espléndidas temporadas en las que ha logrado asentar al equipo en la categoría tras el ascenso que firmó según llegó. «El club quería que continuase», apunta, pero pese a «agradecerle todo lo que me ha dado», insiste en que «es lo mejor para mí, porque han sido tres temporadas maravillosas, de mucho trabajo y de mucho desgaste y es el momento de poner fin a esta preciosa etapa».

Nada más comunicar su salida al club, el técnico quiso compartirlo con las jugadoras que han protagonizado la mejor campaña de la historia en la máxima división. «Hablé con el grupo momentos antes del anuncio, porque ellas tenían derecho a saberlo antes que nadie. Ha sido un vínculo muy grande».

Aún le cuesta «ver a Yerai sin el Eibar, aunque lo iré asimilando. He conseguido dotar de personalidad al equipo y las jugadoras han ido a muerte con mi idea, son muy luchadoras y trabajadoras y hemos conseguido dar una identidad al Eibar. Estoy vaciado porque el día a día consume».

Prefiere decir «hasta luego que adiós. «El Eibar me ha dado todo y lo llevaré en el corazón. Han sido muchas vivencias, un aprendizaje constante y un bagaje que no tenía». Se queda «con la temporada del ascenso nada más bajar y desde entonces se ha ido creciendo».

Futuro halagüeño

Pese al gran vacío que dejará su marcha, augura un buen futuro a una escuadra eibarresa que se dispone a sufrir una profunda renovación en sus filas. «El futuro es bueno. Están consolidadas en Primera. Cuando llegué yo estábamos en Primera RFEF. Con trabajo esfuerzo ilusión y dedicación se peleará por seguir aquí. Unos nos vamos y otros vendrán y le deseo lo mejor en la temporada que viene».

En cambio, no quiso revelar nada sobre los planes que maneja. «Cierro esta etapa con mucha pena y ahora se verá si toca parar o cambiar. Aún quedan dos partidos y el domingo es el Eibar, no Yerai», zanjó emocionado.