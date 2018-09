«Ahora no me da vergüenza hablar euskera, aunque meta la pata» Organizadores, participantes e instituciones participaron en la presentación de una nueva temporada de Berbetan. / Félix Morquecho El programa Berbetan inicia un nuevo curso con grupos para practicar euskera en un ambiente lúdico, con el objetivo de adquirir soltura FÉLIX MORQUECHO Martes, 25 septiembre 2018, 23:40

Un nuevo curso se abre a nuevos propósitos, una oportunidad para dar un paso adelante. Eso es lo que hace falta a veces para dejar las vergüenzas a un lado y atreverse a hablar euskera, aunque no se haga a la perfección. El programa Berbetan lleva 16 años ayudando a coger soltura ofreciendo un espacio en el que practicar de una forma lúdica, fuera de clases o cursos. En el año 2002 comenzó con 15 personas y hoy en día agrupa a más de 200.

La casa de cultura Portalea acogió la presentación de un programa que organiza la asociación Eta Kitto con el respaldo del Ayuntamiento de Eibar, la Diputación de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco. El concejal de Euskera, Patxi Lejardi, animó a participar para seguir extendiendo el euskera a pie de calle, y la directora de Igualdad Lingüística de la Diputación, Garbiñe Mendizabal, destacó una actividad que ayuda a dejar atrás la vergüenza. El presidente de Eta Kitto, Ekaitz Olaizola, destacó la participación de años anteriores.

El programa Berbetan se abre a distintos tipos de usuarios ya que desde su inicio ha ido creando distintas puertas para colectivos específicos. El objetivo es ofrecer un espacio en el que un grupo reducido de personas se junten durante al menos una hora a la semana para hablar en euskera. Para ello se crean grupos que coincidan en horarios y se establece un compromiso para reunirse y hablar en euskera. Las organizadoras remarcaron que este programa no busca lograr un título sino que busca que los participantes los pasen bien, hagan crecer su red de relaciones y pierdan la vergüenza a la hora de hablar euskera.

Otra de las puertas que se abren en Berbetan se dirige específicamente a padres y madres de escolares. Gurasoak Berbetan busca la misma práctica en grupos formados de forma natural, donde una de las personas es la encargada de que, en el tiempo acordado, se hable en euskera. «Yo he aprendido euskera pero en mi entorno todas mis relaciones son en castellano. Por eso me era difícil practicar a la hora de hablar», explicaba una de las participantes, Marivi, en la presentación. «Vino otra madre del grupo, Amagoia, nos propuso participar, y lo he notado muchísimo. Después de cinco años estudiando me daba vergüenza hablar euskera en la calle y ahora no me importa, aunque meta la pata de vez en cuando», señaló. La motivación de su compañera Amagoia era diferente, «hablo siempre euskera y quería seguir haciéndolo en mi entorno», apuntó. Arantza es otra de las participantes, que aprendió la lengua vasca de niña pero había perdido la costumbre. «Al principio hacíamos una hora, pero cada vez hablamos más, se nota mucho».

Festival en Ipurua y Urkizu

Berbetan es una ayuda para quienes no están habituados a expresarse en euskera pero también participan personas que sí lo hablan. Hacer que las cifras de quienes saben hablar euskera se acerquen a las de quienes lo hablan llevó a ver el sector comercial y hostelero como un punto estratégico. El programa Berbetan se extendió con Euskeraz Primeran! logrando la participación de más de 400 negocios.

Además de los grupos, Berbetan plantea varias actividades complementarias a lo largo del año como excursiones, talleres de cocina, actuaciones o juegos.

La inscripción está abierta todo el año, y tiene carácter gratuito. En estas fechas es especialmente interesante ya que ahora es cuando se forman los grupos. Para más información se puede acudir a Eta Kitto (Urkizu 11, elkartea@etakitto.eus).