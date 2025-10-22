Trece ermuarras participarán en breve en un curso de empleo El Ayuntamiento y Lanbide invertirán 200.000 euros para formar y emplear a población local parada durante seis meses

El Ayuntamiento de Ermua tiene previsto iniciar próximamente un proceso de selección de personal destinado a la ejecución de servicios extraordinarios en el marco del Plan Alpes 2025. Esta iniciativa está financiada conjuntamente por el Servicio Vasco de Empleo o Lanbide y la propia entidad local.

El plan contempla la contratación de trece personas desempleadas, con contratos de seis meses de duración a jornada completa, para cubrir diversos perfiles profesionales.

Perfiles a contratar

La distribución del personal contratado será de nueve oficiales y cuatro peones, incluyendo diversos perfiles, tanto en hombres como mujeres. Se contratará un o una profesional electricista, de albañilería, personal de soldadura, jardinería, 3 personas desempleadas para dedicarse a la pintura, 2 para conducción, también para la labor de peonaje de albañil y de jardinería y 2 para el peonaje de pintura.

Lanbide destinará 150.000 euros para estos contratos, y el Ayuntamiento aportará los restantes 50.000 euros.

Las ofertas de empleo serán gestionadas por Lanbide, organismo que comenzará en breve la difusión de los puestos solicitados en su web y realizará el proceso de preselección.

Requisitos para participar en la selección

Para que una persona sea considerada candidata, deberá cumplir con el requisito de encontrarse en situación de desempleo, estar inscrita y dada de alta como demandante de empleo en Lanbide, tanto en el momento de la candidatura como el día anterior al inicio del contrato, y estar empadronada en Ermua.

El propósito general del Plan Alpes, que concede ayudas a las entidades locales de Euskadi, es impulsar proyectos orientados a la creación de empleo, buscando un impacto en el desarrollo socioeconómico y la modernización del territorio, y ofreciendo oportunidades de empleo equilibradas en todas las comarcas de Euskadi, en coherencia con la Estrategia Vasca de Empleo 2030 y el principio de igualdad de mujeres y hombres.

Las actuaciones de fomento del empleo seleccionadas tienen por objeto aumentar la empleabilidad de las personas beneficiarias, a través de una experiencia temporal que potencie su cualificación, competencias personales y motivación.

Los contratos del plan deberán estar relacionados con actividades de utilidad pública o interés social en el ámbito local y no podrán implicar la sustitución de personal estructural de la entidad. Además, no se permitirá la contratación de personas que ya hayan participado en la misma convocatoria del ejercicio 2024, y se aplicará estrictamente el principio de igualdad de trato y oportunidades y no discriminación entre mujeres y hombres en todas las fases del proceso de selección. Se ha determinado que los contratos tendrán lugar entre noviembre del año en curso y mayo de 2026.

