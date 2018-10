De los Toyos defiende que el parque de bomberos se quede en Azitain El alcalde eibarrés muestra su preocupación por la supresión del parque de bomberos. / Félix Morquecho El alcalde destaca que «la propuesta foral no ha tenido en cuenta el servicio que se presta a Ermua y Mallabia, que también saldrían perjudicados» A. E. Miércoles, 10 octubre 2018, 23:52

El alcalde, Miguel de los Toyos, defendió ayer que el parque de bomberos siga prestando servicio en el polígono de Azitain, su actual sede, y no se traslade a Elgoibar, tal y como se plantea en el plan de reestructuración del servicio de Bomberos de Gipuzkoa con el que trabaja la Diputación, un plan que se materializaría entre los años 2020 y 2030. De los Toyos mostró su preocupación por la pérdida de este servicio «porque dejaría insegura la parte oeste de Debabarrena, compuesta por Eibar, Ermua y Mallabia».

La argumentación del alcalde se basa en que, en estos momentos, el parque eibarrés ofrece un tiempo de respuesta media a los siniestros de 7 minutos desde que se recibe el aviso, que pasarían a ser 10,8 minutos en el caso de situarse el nuevo parque en Elgoibar. De los Toyos reconoce que la Diputación considera bueno un tiempo de respuesta de 15 minutos, con lo que no se rebasaría ese límite, «pero eso no quita que los bomberos tardarían en llegar a Eibar cuatro minutos más tarde, por lo que la media de respuesta sería perjudicial para la población».

En la propuesta de la Diputación se justificaba el traslado a Elgoibar por su centralidad, lo que agilizaría la atención de cualquier emergencia que se produjese en la zona de Mutriku y Deba, ya que se considera deficiente la respuesta que se da actualmente a ambas localidades.

No obstante, el alcalde subraya que a la hora de hacer el informe, «no se tuvo en cuenta el servicio que se presta actualmente desde el parque de Azitain también a Ermua y Mallabia, por lo que la población perjudicada por el traslado sería sustancialmente mayor. Se considera que la cobertura de Azitain era para 55.000 personas, pero no se puede olvidar a las dos poblaciones vizcaínas con otras 18.000 personas más». En este sentido, recuerda que los siniestros más graves producidos en los últimos años en la comarca se han situado en estas últimas poblaciones, «a las que los bomberos tardarían mucho más tiempo en llegar desde Elgoibar. En los últimos incendios que se han producido en estas localidades los primeros en llegar fueron los bomberos de Eibar»

El primer edil también subrayó que el informe de la Diputación no ha tenido en cuenta el convenio por el que el parque de bomberos de Markina presta actualmente servicio en Mutriku.

En este sentido De los Toyos considera que hay más alternativas que el plan planteado por la institución foral. «No queremos que Deba y Mutriku salgan perjudicadas, pero teniendo en cuenta que Markina da servicio a Mutriku, igual se podía crear un retén móvil para Deba que al menos diera una primera respuesta a las incidencias que ocurrieran en la localidad, antes de que llegaran los efectivos desde Eibar».

De ahí, consideraba que manteniendo el parque de Eibar, más el nuevo de parque central que se prevé para Bergara y el retén móvil de Deba, «se podría dar una respuesta satisfactoria al conjunto de Debabarrena».

Por todo ello, De los Toyos llama a la Diputación a realizar un ejercicio de reflexión en relación a los planes de reestructuración del servicio de bomberos de Gipuzkoa. «Defendemos, y seguiremos apostando por la permanencia del parque de bomberos en nuestra ciudad. Lo digo como alcalde y así lo he transmitido a mi partido, pese a que gobierna con el PNV, pero yo me debo a los eibarreses», subrayó De los Toyos, no queriendo ver ningún trasfondo político en la decisión de la Diputación.