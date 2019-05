«Tocamos para pasarlo bien nosotros y que la gente también lo pase bien» Miembros del grupo Versionarios, que actúan esta noche en la plaza 8 de mayo. / A. L. El grupo local Versionarios ofrecerá hoy un concierto, a partir de las 19.30 horas, en la plaza 8 de marzo, dentro de la Semana Cultural de Castilla La Mancha AINHOA LASUEN Viernes, 31 mayo 2019, 21:02

Surgió como un grupo de amigos y, aunque con algunas bajas justificadas, ahora son seis. Luis Ángel Espiga (batería), Pedro Maeso (bajo), Victor de Sousa (teclado), Miguel Cano (guitarra acústica), Sandra Arias (voz) y Gorka Vázquez (voz y eléctrica), componen el grupo local Versionarios que actuará hoy, a partir de las 19.30 horas, en la plaza 8 de marzo, en el marco de la Semana Cultural de Castilla La Mancha.

-¿Cómo surgió Versionarios?

-(Gorka). Nos solíamos juntar en el bar Lurpe, sólo para tocar por la noche, a nuestro rollo. Era la tercera vez que se celebraba la 'Noche abierta' y no me apetecía poner barra fuera por lo que decidí que tocáramos algo. Queríamos tocar esa noche y ya está , pero luego nos empezaron a llamar de algunos bares y nos animamos. Fuimos completando el equipo y desde noviembre de 2017 llevamos los que estamos ahora, aunque alguna vez se anima Jokin a tocar con nosotros, porque todos los que hemos pasado por el grupo seguimos siendo amigos.

-¿Les gusta más tocar en un bar o en concierto?

-Todo tiene su cosa. En un bar es más cercano, un fin de semana, la gente está más desinhibida. En un concierto no tienes tan claro si a la gente le gusta lo que tocas. Según estás tocando no detectas si a la gente le gusta. En un concierto hay más gente y eso también nos gusta. Por ejemplo, en un concierto que dimos en Segovia para unos quintos hubo 700 personas, y nos lo pasamos muy bien. Tocábamos varios grupos en diferentes sitios de la granja de San Ildefonso y se veía que la gente se iba acercando y fue una gozada.

-En Ermua tienen mucho éxito.

-Sí. Incluso en algún concierto que hemos dado en Eibar la gente nos ha seguido. Estamos encantados. Vendimos 70 camisetas. Y ver a la gente por la calle con la camiseta es una alegría. Lo hacemos porque nos gusta y no hace mucha ilusión. Con lo de la camiseta tuvimos una anécdota.En Segovia nos encontramos al batería de un grupo de Torrelavega, que no conocíamos de nada, con nuestra camiseta puesta. Luego vimos que había habido un montón de casualidades, ya que teníamos un conocido común, el actor Jimmy Barnatán, con el que tocaba. Pero fue un cúmulo de casualidades que nos lo encontráramos allí.

-¿Cuál es su secreto?

-Que somos amigos. Como sabemos que la música no nos va a sacar de nada tocamos para pasarlo bien y que la gente lo pase bien.

-¿Porqué Versionarios?

- Fue algo espontáneo. Cuando aún no existía el grupo , que nos juntábamos de vez en cuando a tocar en el bar, le puse el nombre en el grupo de whatsapp y se ha quedado.

-Tocan versiones. ¿No se han planteado hacer temas propios?

-No. El secreto de este grupo es precisamente hacer versiones, tocar cosas conocidas. El repertorio que tenemos ahora es de 26 temas que no tocábamos al principio, porque entonces tocábamos lo que nos gustaba a nosotros y ahora más lo que le gusta a la gente, porque nos gusta tocar y que no se vayan. Es nuestra recompensa. Conjugando grupos que nos gustan y quizá canciones que no son las que más nos gustan de ese grupo, conseguimos un repertorio que guste. Luego viene 'Despacito' y te jode... (ríen).

-¿La música anterior (de los 70, 80) es mejor que la de ahora?

-Ahora se llevan los ritmos muy sencillos, le metes a la gente otra música y su cerebro, porque es normal cuando solo se escucha eso, le pide lo más sencillo.

-¿Sus planes de futuro?

-Seguir siendo amigos, que nos sigan llamando para tocar y pasarlo bien.