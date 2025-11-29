Solidaridad global desde Ermua Cuatro ONGs trabajan en distintos puntos del mundo gracias a la ayuda municipal

Imagen de este año en uno de los centros que promueven las religiosas Marianitas en Kaikor.

Ainhoa Lasuen Ermua Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:21

El compromiso del Ayuntamiento de Ermua con la justicia social y la ayuda humanitaria más allá de sus fronteras ha sido el foco de una reciente Comisión Informativa, donde se han presentado a la corporación los cuatro proyectos de cooperación internacional que el municipio respalda.

Estas iniciativas, que abarcan desde Kenia y los campamentos saharauis hasta México y Palestina, demuestran la amplitud y el calado de la acción solidaria ermuarra.

Aunque el montante económico establecido en los presupuestos municipales para estas ayudas ya es conocido –94.680 euros en total–, la relevancia reside en el impacto directo y humano que generan estas colaboraciones.

Misiones Diocesanas en Kaikor

Una de las principales líneas de trabajo es el apoyo a Misiones Diocesanas en Kaikor, Turkana (Kenia). Este proyecto esencial se centra en la alimentación y cuidado de la infancia en un entorno de extrema vulnerabilidad, habitado por un pueblo seminómada.

El objetivo primordial es garantizar dos comidas diarias a 1.200 niños y niñas de 2 a 6 años en siete guarderías gestionadas por las Religiosas Marianitas.

Más allá de la nutrición, la iniciativa aborda la formación del profesorado, el fomento de hábitos de higiene y la prevención de enfermedades, lo que tiene un efecto directo en la disminución de la mortalidad infantil. Además, al asegurar el cuidado y la alimentación de los menores, se posibilita que sus madres dispongan de tiempo para trabajar.

La colaboración de Ermua también se extiende a la Escuela de Primaria Santa Bakhita, la Clínica Móvil, la perforación de pozos y el apoyo a las artesanías locales en Kaikor.

Río de Oro con el pueblo saharaui

En lo referente a la ayuda humanitaria, el consistorio mantiene su histórica colaboración con el pueblo saharaui, ahora, con la asociación duranguesa Río de Oro.

Este apoyo se articula mediante tres grandes pilares: la acogida de menores en verano a través de 'Oporrak Bakean', que en la campaña 2025-2026 ha permitido la estancia de 13 menores en Durangaldea, con dos familias de acogida en el propio Ermua; la 'Karabana Solidaria' para el envío de alimentos a los campamentos de Tinduf, que en febrero de 2026 prevé movilizar 24 toneladas y cuenta con la recogida en centros educativos locales; y el proyecto 'Edaal Etxea', fundamental para la evacuación, acogida y tratamiento médico urgente de menores saharauis en Ermua, con 5 casos atendidos en 2025.

La labor de sensibilización, con charlas y la colaboración de Osakidetza, la Diputación y la Federación Hafida, refuerza este compromiso.

Colibres con las mujeres en México

Otro proyecto de alta relevancia es el desarrollado por Movilidades Libres y Elegidas (Colibres) en México. Esta asociación, con contraparte en Ermua, trabaja desde 2019 con mujeres jóvenes y niñas migrantes y defensoras de derechos humanos en situación de vulnerabilidad.

La ayuda municipal financia proyectos vitales como los cuidados digitales para defensoras en Chiapas y Tabasco, la elaboración de un Informe de Caminos Vigilados sobre la vigilancia de personas migrantes en movilidad, y la participación en redes de incidencia.

La articulación de encuentros interculturales y la consolidación de la cooperativa WIKI Katat para ofrecer telefonía móvil segura son ejemplos del enfoque innovador y feminista de esta colaboración, buscando generar condiciones para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.

Brigadas de Solidaridad en Palestina, Chiapas y Colombia

Finalmente, el apoyo a Herriekiko Elkartasunerako Ermuko Elkartea canaliza la solidaridad hacia los pueblos que sufren represión y bloqueo, como Palestina, Chiapas y Colombia.

Aunque las Brigadas de Solidaridad no han podido regresar a Palestina desde 2006 (Gaza) y 2021 (Cisjordania) debido a los bloqueos, la asociación ha mantenido su apoyo activo a la Flotilla de la Libertad.

A nivel local, la entidad ha impulsado jornadas de sensibilización como las de México Rebelde y las Jornadas de Solidaridad con Palestina, que se celebrarán en diciembre.

Además, a través de la colaboración con Colibres, se ha organizado el primer Mundialito de Ermua, un espacio de encuentro entre jóvenes de diferentes orígenes que promueve la interculturalidad y lucha contra el racismo.

La reciente colaboración en la Caravana Solidaria por la Vida y la Paz de Colombia subraya el compromiso de la asociación en sensibilizar sobre el paramilitarismo y las corporaciones que amenazan a las comunidades.

En conjunto, estos proyectos reflejan una política de cooperación madura y diversificada, que no solo aporta recursos económicos, sino que también promueve la sensibilización, el intercambio cultural y el fortalecimiento de la sociedad civil en Ermua y en los lugares donde se actúa.