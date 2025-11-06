San Martin Azoka vuelve a Ermua para protagonizar la agenda de noviembre Si bien destaca la feria de mañana, no faltarán el teatro, la música, el arte y diversos actos organizados por colectivos locales

Los puestos de baserritarras y artesanos se abrirán mañana en el centro de Ermua a partir de las 11.00 horas.

Ainhoa Lasuen Ermua Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:59

La agenda cultural de Ermua para este mes de noviembre presenta una programación diversa en disciplinas como el teatro, la música y las actividades infantiles, destacando especialmente la celebración de la San Martin azoka que llega mañana a las calles de la villa.

Este evento principal del mes, organizado por Euskal Birusa, es una cita de gran arraigo para la población ermuarra y de municipios colindantes, con diversas actividades que se iniciarán a partir de las 11.00 horas en la plaza Cardenal Orbe y sus zonas aledañas.

En cuanto a las artes escénicas, la programación teatral incluye tres representaciones a lo largo del mes, comenzando hoy con la obra 'War Baby' del grupo Yllana a las 20.30 horas en el Ermua Antzokia, con un precio de 12 euros.

En el más puro estilo Yllana, 'War baby' trasladará al público a un centro de reclutamiento militar, en el que un grupo de despistados reclutas son entrenados para una disparatada guerra que ha originado el nuevo líder del país, que resulta ser un bebé consentido y belicoso. Una ristra de personajes divertidísimos y un sin fin de situaciones disparatadas alrededor de la temática de la guerra y el poder, serán la base de esta sátira antibelicista.

Este grupo, habitual en la cartelera teatral de Ermua, interesado siempre en producir espectáculos cómicos que reflejen la actualidad, crea 'War baby' con ganas de hacer reflexionar a través de la risa. Es un espectáculo divertido, lleno de humor, gags visuales y locura cómica, pero que también sabe caminar sobre la cuerda floja y utilizar la comedia como arma arrojadiza ante el sinsentido de la guerra.

Más funciones teatrales

Posteriormente, el día 28, el Ermua Antzokia acogerá la función 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?', a cargo de la compañía Tanttaka a las 20.30 horas, con una entrada de 10 euros.

Finalmente, el día 30 se ofrecerá en Lobiano Kulturgunea la obra 'Las Poderosas' de Las Poderosas Teatro, con entrada gratuita. Comenzará a las 12.30 horas.

Música diversa

El apartado musical incluye el concierto de Olaia Inziarte el día 14 a las 20.30 horas en el Ermua Antzokia (12 euros) y un concierto de blues con The Big Marteen el día 15 a las 20.00 horas en Lobiano (10 euros).

En el contexto de las celebraciones de Santa Cecilia, la Escuela de Música Alboka organizará un pasacalles el día 18 a las 18.30 horas, culminando con el Festival de San Cecilia el día 21 a las 20.30 horas en el Antzokia, con una entrada de 3 euros.

Además, el día 29 de septiembre está programado el concierto de Mursego SukraMarkus a las 19.30 horas en Lobiano con entrada gratuita, organizado por Euskal Birusa.

Programación infantil

El día 16 se desarrollará un taller de pintura infantil en la plaza Cardenal Orbe a las 11.00 horas.

La jornada del día 22, Mar Mar Teatroa ofrecerá el teatro infantil 'Peces en el corazón' en el Ermua Antzokia a las 17.00 horas (4 euros).

La programación infantil contempla juegos con motivo del Día Internacional de las Ciudades Educadoras, el día 28 a las 17.00 horas en la plaza Cardenal Orbe, y un cuentacuentos infantil el día 29 a las 17.30 horas en Lobiano.

En el área de exposiciones, Lobiano Kulturgunea exhibirá hasta el 30 de este mes la muestra de pinturas 'Itsasozko haizeak II' de José Félix Igartua. La muestra se podrá visitar, en horario de 18.00 a 20.00 horas los días laborables y de 12.00 a 14.00 horas el fin de semana.

Finalmente, otros actos de interés son el Gaztañerre, con reparto de castañas y ambiente musical el próximo lunes, día 10, desde las 19.00 horas, y los Magostos organizados por el Centro cultural Gallego el día 15 a partir de las 11.00 horas, en su sede.

