«No sabíamos cómo iba a ser la experiencia, y ha sido súper bonita» Sonrisas. Edurne Uzkudun con Lahsan en la plaza Unzaga, poco antes de su regreso. / Félix Morquecho Lahsan es uno de los niños saharauis que ha pasado las vacaciones acogido en una familia eibarresa F. M. Domingo, 26 agosto 2018, 21:18

Hasta hace dos días Eibar ha contado con un vecino especial. Se llama Lahsan y es un niño de 8 años que ha pasado dos meses en Euskadi gracias al programa 'Vacaciones en paz' que gestionan las plataformas de ayuda a los refugiados saharauis. La asociación Eibar-Sáhara Elkartea hizo esfuerzos añadidos para acercar a Lahsan, a pesar de que aún no tenía la edad necesaria, con el fin de poder solucionar sus problemas de salud. Edurne Uzkudun y Haritz Orbegozo lo acogieron en su casa, «y la experiencia ha sido fantástica».

Lahsan no es el único niño saharaui que ha pasado el verano en el Bajo Deba. Otra familia ha acogido a una niña en Eibar y una de Mendaro ha recibido por tercera vez a dos más, a través de la asociación eibarresa. Edurne Uzkudun es una de las voluntarias del colectivo Eibar-Sáhara, y este verano ha vivido el cambio de promover y organizar, a ser protagonista de una acogida. «Sabía lo que era porque años atrás mis tíos habían acogido niños en verano. Entonces jugábamos con ellos, los llevábamos a sitios, pero es distinto cuando eres tú la responsable», explica. «Nosotros no tenemos hijos y no sabíamos cómo iba a ser la experiencia, pero ha sido algo súper bonito».

El programa 'Vacaciones en paz' ofrece la posibilidad de que escolares de entre 9 y 12 años de edad pasen los meses más cálidos en Euskadi. «Las hermanas de Lahsan nos decían que allí, en El Aaiún, estaban a 55 grados. Son unas condiciones terribles». En el caso de Lahsan se realizaron más trámites de los habituales, ya que aún no tiene la edad precisa para participar en el programa. El motivo era estudiar los problemas de salud que le aquejaban. «Al final han resultado ser unas migrañas fuertes que lo dejan hecho polvo. Ahora va con tratamiento para tres meses, después de haber llegado a un diagnóstico que, con los medios que tienen allí, no hubiera sido posible».

Lo que se pide a las familias que reciben a estos pequeños en acogida es que los traten como a uno más, que vivan el día a día con normalidad. Por eso, igual que el resto de los pequeños, lo que más le ha gustado a Lahsan ha sido bañarse en la piscina. «¡Aunque el agua está muy fría!», apunta. También disfrutó de las piscinas cubiertas de Ipurua en julio, y tuvo ocasión de acercarse a la playa en Mutriku, «y no ha tenido ningún miedo, todo lo contrario», señala Uzkudun.

Ascensores en la calle

La convivencia en una familia sin hijos no ha sido inconveniente. «El único problema es que cuando se levantaba por la mañana quería mantecado en vez del desayuno», bromea Edurne Uzkudun. «Ha sido muy formal, si todos fueran así traería 4 o 5». Lahsan tiene un gemelo y otros cinco hermanos más mayores. Por eso la pena por dejar atrás Eibar se mezclaba en los últimos días con las ganas de ver de nuevo a su familia.

Poco tiene que ver el paisaje que se ha encontrado Lahsan con el de su tierra natal. «Lo que más le ha llamado la atención son los ascensores que hay en la calle. Le chifla subir mientras se ve todo lo que hay fuera». Para estos niños pasar dos meses fuera de las duras condiciones del Sáhara Occidental es un empujón a todos los niveles. Por eso la integrante de Eibar-Sáhara espera que de cara a los próximos años el número no decaiga.

En esta edición han sido más de 300 los niños y niñas que han pasado el verano en Euskadi, aunque no ha habido familias de acogida para todos. 87 se han tenido que repartir para pasar sus vacaciones en distintos albergues de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba. «Esperamos que al menos el número de familias de acogida no baje y el año que viene podamos tener de nuevo cuatro o cinco niños en Eibar y en las localidades de nuestro entorno», indica Uzkudun.