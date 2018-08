«Había cosas que no las sabía decir hablando, pero sí escribiendo» Iker Carral posa junto a uno de los ejemplares de su primer libro. / Esti García Iker Carral - Estudiante y escritor El ermuarra Iker Carral ha publicado su libro 'Irracionales' con sólo 16 años y él mismo se ha encargado de hacer las ilustraciones y la portada ESTI GARCÍA Viernes, 24 agosto 2018, 21:47

«Para salir de la burbuja, primero tienes que conocer lo que ésta contiene». Esta frase es la que ha utilizado Iker Carral, un joven ermuarra de 16 años, que acaba de terminar 1º de Bachillerato, para presentar su primer libro que lleva por título 'Irracionales'. Es una recopilación de poesías que, aunque no es autobiográfico, muestra la realidad de personas que le han marcado y que han tenido problemas que mucha más gente podría tener. Lo ha escrito en un mes y él mismo ha dibujado todas las ilustraciones que se encuentran en su interior.

-¿De dónde surge la idea de escribir el libro?

-Todo empezó en la clase de Filosofía del colegio. La profesora siempre nos animaba a escribir reflexiones sobre nosotros mismos y vi que se me daba bien y que podía expresar mis sentimientos de una forma muy fácil escribiendo. Fue entonces cuando decidí escribir un libro, porque me dí cuenta de que había cosas que quería decir y que no las sabia decir hablando, pero sí escribiendo.

-¿De qué trata el libro?

-Son una serie de poemas en los que hablo sobre salir de la zona de confort. De criticar a una sociedad que a veces nos hace parecer ovejas en rebaño. Es una crítica a distintos problemas sociales que pueden afectarme a mí o a otras personas.

-¿Por qué ha elegido la poesía?

-Porque siempre me ha gustado leer este género y pensé que se me podía dar bien escribirlos. He tardado un mes, del 16 de abril al 5 de mayo, en redactar todos los textos que se recogen en este libro. Pero aunque haya elegido la poesía para expresarme, creo que es muy fácil de leer y que no resulta complicado entender lo que quiero decir en él.

-Además de escritor también tiene formación artística.

-Sí, llevo desde los 7 años en la Escuela de Pintura. Por eso, yo mismo he creado todo el contendido del libro, tanto el texto como las ilustraciones y la portada. Es 100% hecho por mí, en mi casa y sin ayuda de nadie.

-Dice que hay que saber lo que hay dentro de la burbuja para salir de ella.

-Sí, hay que darse cuenta de que en realidad estamos viviendo en una sociedad en la que se nos imponen una serie de cosas qué en realidad no tienen porque ser así y que podemos cambiar. Hay que ser consciente de lo que pasa dentro para poder salir de ella.

Proyectos y estudios

-¿Quiénes son los 'Irracionales'?

-Aquellas personas que no reflexionan sobre lo que ocurre a su alrededor. Los que se mueven por lo que les dicen los demás, las ovejas del rebaño.

-¿Qué les aconsejaría a estas personas?

Que se atrevan, que salgan de la zona de confort, de la burbuja. Así se darán cuenta de que hay muchas más cosas a parte de lo que ellos piensan.

-¿Ha sido complicado publicarlo?

-No ha sido complicado, pero ha sido más largo de lo que yo me esperaba. Hay mucho papeleo detrás: firma de un contrato, cuentas bancarias… Además en la editorial me han tratado muy bien. Estoy muy contento con ellos, todo ha ido de una forma muy fluida. Si algún día publico otro libro lo haré con ellos.

-¿Cómo se puede conseguir?

-Se han publicado muy pocos, porque me lo he tomado como algo muy personal, era mi primer proyecto. Ahora se acaban de publicar otros 50 ejemplares, pero van a ser los últimos, no van a salir más al mercado. Para conseguirlo basta con ir a Xiripot y encargarlo allí.

-¿Cómo ve su futuro?

-De momento estoy pensando en estudiar Publicidad y Relaciones Públicas pero aún no lo tengo claro del todo. Con respecto al aspecto creativo, estoy trabajando en un proyecto muy chulo con una chica, es algo que creemos que llegará y gustará a la gente, pero del que todavía no puedo hablar. La realidad es que en este momento estoy muy centrado en mis estudios. Seguiré escribiendo y formaré parte de estos proyectos mientras pueda, pero aún no sé en qué quiero trabajar en un futuro.