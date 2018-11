Rock sureño con filtro londinense Jawbone. Paddy Milner, Evan Jenkins, Marcus Bonfanti y Rex Horan forman el grupo. / Rob Blackham Portalea Musika Kluba presenta este domingo el directo del grupo Jawbone FÉLIX MORQUECHO Jueves, 8 noviembre 2018, 22:37

Los músicos que subirán este domingo al escenario del salón de actos de Portalea no tendrán mucho tiempo de adaptación. Ayer tocaron en Santander, hoy en Burlada, mañana viajan a Portugal y el domingo estarán de regreso para ofrecer sus temas por la tarde en Eibar. Jawbone viaja a buen ritmo para hacer llegar su rock & roll a los amantes de este género de una manera cercana. El ciclo Portalea Musika Kluba presenta esta vez una propuesta que mezcla rock sureño y blues.

La banda que llega este fin de semana es una novedad ya que precisamente hoy sale al mercado su primer álbum. Sin embargo sus integrantes no son nuevos sobre el escenario. Paddy Milner toca el piano y el acordeón además de ser una de las voces del grupo. «Es reconocido como uno de los principales pianistas de blues en el mundo, pero también como un excelente compositor original y cantante distintivo» señalan desde la discográfica Hotsak. Milner inició su carrera tocando en pubs donde todavía no tenía edad para entrar y el blues y el boogie fueron sus estilos de inicio, pero también pasó mucho tiempo explorando el jazz, la música clásica y tocando en la banda folk de su padre. «Más tarde, tuvo que aprender de los maestros, tuvo la oportunidad de tocar con el legendario Jonnie Johnson y aprender de Jon Cleary en Nueva Orleans». Ese salto a Estados Unidos llevó a Paddy Milner a entrar en contacto con artistas de blues de aquel país, algo que integró con su bagaje británico. En el año 2000, con solo 19 años, lanzó su álbum debut '21st Century Boogie' que cosechó el reconocimiento internacional dentro del mundo del blues. «Además, su contribución a una sesión de BBC Radio 2 le valió una nominación para un Premio Sony», señalan desde la promotora.

Jawbone es un grupo con una propuesta que presenta dos 'frontman'. La segunda de las voces es la de Marcus Bonfanti. El guitarrista del grupo supo que quería tocar ese instrumento desde que escuchó a los 16 años 'Black dog' de Led Zeppelin. «Después de pasar su juventud como trompetista en bandas, trabajando doce horas al día en una cocina para comprar su primera guitarra, dejando un prestigioso Music College y recorriendo el mundo con diferentes artistas durante casi diez años, Bonfanti se ha convertido en la suma de todos los buenos músicos a los que fue expuesto cuando era niño mientras crecía en el norte de Londres», indican desde Hotsak.

Sus primeras grabaciones le sirvieron para ganar el Premio de Blues Británico 2012 como 'mejor compositor de canción'. También fue invitado por Paul Jones para actuar en su espectáculo del 25 aniversario en la BBC Maida Vale Studios y como invitado especial en su legendario concierto de Navidad en el Cranleigh Arts Center.

Jawbone es el proyecto que pone al frente del escenario a Milner y Bonfanti, junto con el bajo de Rex Horan y la batería de Evan Jenkins. Los dos primeros habían comenzado a hacer colaboraciones, pero con la incorporación del bajo y la batería han terminado de redondear su proyecto. Todos ellos han conseguido un sonido característico en el que las voces de los dos primeros se complementan con el falsete de Horan. Londres ha sido la ciudad en la que se han unido sus trayectorias para formar una banda que grabó su primer disco titulado Jawbone en Nueva Zelanda. El lanzamiento del disco pilla a la banda en la carretera, disfrutando de interpretar sus temas ante el público.

Experiencia e influencias

Con un carro de influencias a sus espaldas no extraña que se puedan encontrar distintos estilos en la música de Jawbone. «Con un estilo situado a caballo entre el sureño de Little Feat y el clásico blues londinense de The Rolling Stones, crean una mezcla única de sonidos de ambos continentes, totalmente suyo» describen desde Hotsak. El grupo londinense interpreta temas originales y versiones que incluyen blues, rythm & blues y New Orleans entre otros estilos. Los miembros de la banda han trabajado con artistas de la talla de Tom Jones, Van Morrison, Robben Ford, Ginger Baker, Dave Gilmore, Jack Bruce, Ronnie Wood o Ten Years After entre otros.

A la hora de enumerar las influencias que han marcado el sonido del grupo, los integrantes de Jawbone enumeran a Little Feat, The Band, The Rolling Stones y Crosby Stills Nash & Young, pero remarcan el bagaje musical de cada uno de sus integrantes para ofrecer un punto de vista propio de rock and roll.