Rekalde revivirá como espacio de ocio Esta superficie natural de Ermua volverá a estar activa tras una demanda ciudadana, lo que permitirá incluirla en los presupuestos del año que viene

Imagen del vaso de la piscina de Rekalde en la actualidad.

Ainhoa Lasuen Ermua Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:50 Comenta Compartir

El barrio de Berano-Rekalde se prepara para su transformación. Aquel espacio natural, antaño corazón del ocio veraniego de Ermua con su emblemática piscina natural de Rekalde, dejará atrás su desuso para renacer como una renovada superficie verde de esparcimiento al servicio de toda la ciudadanía.

La rehabilitación de esta zona es uno de los proyectos importantes del próximo ejercicio municipal, una tarea que ha pasado del papel a la acción gracias al impulso directo de la población ermuarra en los Presupuestos Participativos de 2026.

La propuesta de recuperar este espacio verde se llevó muchos de los votos en el proceso participativo de los presupuestos 2026, demostrando el profundo anhelo de la población por reconectar con este entorno. En la franja de edad de 30 a 64 años, 100 personas votaron por devolver la vida a Rekalde.

Solicitud ciudadana

La respuesta de la ciudadanía ermuarra fue clara. El deseo de transformar el terreno en torno al antiguo vaso de piscina en un espacio de ocio sostenible demuestra que Ermua apuesta por la calidad de vida y la naturaleza.

El Ayuntamiento de Ermua reservará 85.000 euros del próximo presupuesto para iniciar esta tarea.

La rehabilitación implica un cambio de paradigma. Tras la apertura de las piscinas descubiertas de Betiondo, el vaso de la piscina natural de Rekalde se deshabilitó. Los diferentes elementos de este vaso se retiraron el año pasado, para que el cauce del río volviera a su estado original.

Entorno natural

El objetivo primordial ahora es permitir que el agua del río Berano fluya naturalmente por su cauce original e incluir en ese entorno el proyecto que se plantee.

La piscina natural de Berano-Rekalde era un equipamiento conocido por su entorno de río, con profundidades que variaban desde los 20 hasta los 200 centímetros.

Contaba con vestuarios, asadores, mesas y fuentes, servicios que ahora se reevaluarán para adaptarse a la nueva vocación de la zona: un espacio natural de ocio abierto todo el año.

Consejo de la Infancia

El futuro de Rekalde no se construirá solo con presupuestos y planos. Los niños y niñas de Ermua tendrán una voz decisiva en el proyecto. El Consejo de la Infancia, formado por alumnado de segundo y tercer curso de Educación Primaria de todos los centros de la villa, ha recibido el encargo de proponer a la alcaldesa, en este curso, equipamientos y actuaciones para la zona.

Este enfoque asegura que el nuevo espacio sea verdaderamente inclusivo y adaptado a todas las edades, garantizando que el diseño de las zonas de juegos y esparcimiento cumplan con las expectativas de la población infantil, la que probablemente sea la gran usuaria del futuro Rekalde.

La retirada de la antigua instalación y la rehabilitación de la amplia superficie natural permitirán a Ermua reutilizar este espacio único para el ocio, el deporte o el disfrute ecológico, consolidando Rekalde como un referente de sostenibilidad y participación ciudadana.

Temas

Ermua

Rekalde