«He redescubierto a Zuloaga y ahora lo entiendo de otra manera» Componentes de la Asociación Artística conocieron la exposición de Zuloaga. / FOTOS ECHALUCE Pintores eibarreses visitan el Museo de Bellas Artes para conocer la exposición 'Zuloaga (1870-1945)' ALBERTO ECHALUCE Viernes, 28 junio 2019, 21:41

La Asociación Artística de Eibar visitó ayer la exposición dedicada al eibarrés Ignacio Zuloaga que acoge el Museo de Bellas Artes de Bilbao, guiada por el propio biznieto del pintor, Ignacio Suárez Zuloaga, y su esposa, Margarita Ruyra Andrade. Los pintores eibarreses se adentraron en el 'mito Zuloaga', en su fama de pintor extraordinario -con un éxito internacional a la altura del cosechado por Goya-, de sus estilos, de gran parte de su biografía, y conocieron las pinturas más luminosas y las más oscuras, en una muestra compuesta por un centenar de obras del eibarrés, un 60% nunca visto en público, y sobre su contexto.

Entre los participantes en la visita se encontraba Angel Güenaga, pintor y profesor de Bachillerato Artístico del Instituto, quien decía que «he redescubierto a Zuloaga y con las explicaciones recibidas por su familia ahora lo veo de otra manera». Por su parte, Jon Idígoras, afamado pintor, decía que «he conocido muchos cuadros que no había visto anteriormente. Mis preguntas se han dirigido a abordar el tipo de pintura que utilizaba Ignacio, porque pienso que han sido oscurecidas».

Margarita Ruyra explica las particularidades de la obra expuesta.

Retratos

La exposición mostraba, en su entrada, los inicios del pintor dentro de la tradición clásica y del realismo hasta la última época, marcada por la Guerra Civil y su desenlace final, cuando «el franquismo convirtió su obra en pintura de Estado». En esta dirección, Ruyra destacaba «el tratamiento de las telas y los perros, todo muy goyesco». La experta en Museología se paraba en cuadros como los de Valentine Dethomas, esposa de Ignacio, el de Alfred Morrison, Emile Bernard, o los de Oscar Brownigen. Todos tenían una explicación biográfica y un sentido en la vida del artista local.

«La mano del artista se puede ver en esta exposición, que permite acercarnos más a la obra del pintor»

A finales del siglo XIX, Zuloaga, conectó «con la moda de la Europa de los pueblos, que retrataba bretones, normandos, vascos, etc. Él lo hizo con los castellanos y con su paisaje espiritual de la crisis de 1898, con los tipos segovianos que tan bién se vendían en Bruselas y Alemania, además de retratar a las mujeres de mundo», señaló Ignacio Suárez, que hablaba del pasado retratista de Ignacio, «un apartado que nunca le gustó» pero que le supuso la obtención de recursos económicos, caso de la compra del bilbaíno Ramón de la Sota del cuadro 'Condesa de Noailles', por 100.000 pesetas, después donado al Museo bilbaíno.

Pero además el pintor eibarrés nunca dejó de mostrarse atraído «por el magnetismo de la vida bohemia y así llenó sus obras de personajes singulares, ya fueran de París o de Segovia, como morfinómanas, gitanas, prostitutas, echadoras de cartas, bailarinas, cantantes, cupletistas, picadores o toreros». Algunos de ellos copaban las salas del Bellas Artes por mediación de Zuloaga, pintor de contrastes que gusta, disgusta o las dos cosas a la vez.

Por ello, Margarita Ruyra, exdirectora de la 'Revista de Museología', que ejerció de guía, apuntaba que «Segovia provocó en Zuloaga la generación de una fuente de inspiración y es a partir de aquí cuando empieza a realizar grandes retratos, formatos que seguía produciendo también con la consecución de grandes premios».

Ignacio Suárez Zuloaga.

Los recuerdos de Oroz

En esta dirección, Esteban Oroz, uno de los pintores vascos que más concursos al aire libre ha ganado, decía que «me ha sorprendido gratamente pero algunas cosas me han decepcionado», señalizando al cuadro del baserritarra, por coincidir los colores de la silueta del protagonista con los del fondo del cuadro. No obstante, Oroz recordaba cómo en el cumplimiento de un aniversario de Zuloaga hizo dos reproducciones de los cuadros de Zuloaga, el popular enano 'Gregorio el Botero' y la enana 'Doña Mercedes', y guarda un «excelente» recuerdo tras presentarlos a esta muestra, junto a los de otros miembros de la Asociación. Al paso por el cuadro 'Monje en Extásis', Margarita respiró y dijo «este cuadro es el que mejor representa lo que es Ignacio». No faltaron palabras hacia «el choque de trenes» entre los pistores valencianistas, de la corriente de los sorollistas frente a los vascos y catalanes, por no estar con el 'stablishment'.

«Tenía un temperamento fuerte, pero siempre buscó la unión, el diálogo, el encuentro, la reunión y la paz»

De ahí que la directora de la Escuela de Dibujo, Leire Kareaga, dijera que «conocía la obra en catálogos y por mi asistencia a museos como el de Pedraza, Zumaia o el de Bellas Artes, pero he disfrutado de los formatos y esta exposición nos permite acercarnos más a la obra del pintor. La mano del artista se puede ver, claramente, en esta exposición», decía Kareaga que mostraba sus deseos de volver, para ver detalladamente la magna obra del pintos eibarrés.

Igualmente, la pintora Elizabet Eguren explicaba que «la muestra me ha parecido fantástica, pero las explicaciones de los guías me han permitido acercarme más a entender su obra».

José Agustín Larrañaga, presidente de la Asociación Artística, se mostró agradecido a la familia Zuloaga por su asistencia al encuentro con los miembros de esta entidad. Margarita Ruyra también habló de las importantes relaciones que mantuvieron los Zuloaga (Eusebio, Plácido e Ignacio) realizando contínuos viajes a todas las grandes ciudades.

«Tenía Ignacio una gran fortaleza para realizar grandes viajes. Tenía un temperamento fuerte pero siempre buscaba el diálogo, el encuentro, la reunión, la paz». No obstante, su salud se vió debilitada al padecer ácido úrico y gota. «Le gustaba la carne y ante ello y el continuo trajín de pintar y viajar por todo el mundo le afectó».