Las razones del 'boom' en Ermua La inmigración y la ausencia de un Plan General de Ordenación llevó a un crecimiento desmesurado de Ermua. / A. Lasuen Un estudio elaborado recientemente recoge datos y documentos gráficos sobre el crecimiento urbanístico y el 'boom' demográfico de la localidad entre los años 1955 y 1975 AINHOA LASUEN Martes, 28 agosto 2018, 23:05

Si bien la historia de la Villa de Ermua más antigua queda inevitablemente relegada al olvido debido a que en el contexto de la Guerra de la Convención, en 1794 los franceses quemaron y arrasaron el municipio casi por completo, junto con los archivos que podían documentar esta historia local, la biblioteca municipal continúa tratando de recopilar documentos y estudios de su historia más reciente.

La labor de la 'Colección local', creada precisamente con este fin, y a la que contribuye la ciudadanía de Ermua aportando documentos tanto fotográficos como audiovisuales, se ve complementada por diversos estudios que se potencian desde este servicio. El último es el redactado por la beneficiaria de un plan de empleo local, la geógrafa Itziar Sapsoothamya, que ha elaborado el trabajo titulado 'Industria, demografía y urbanismo. Análisis de la relación del boom demográfico y el desarrollo urbanístico entre 1955 y 1975'.

El objetivo de este estudio pormenorizado, de más de un centenar de páginas, es el de «poder transmitir a las nuevas generaciones de Ermua, de dónde vienen y, cómo no, poder poner en valor la vida de los que a partir de la segunda mitad del siglo XX forjaron Ermua».

En el estudio se recogen algunas pistas y datos, junto a numerosa bibliografía, que ayudan a cualquier persona con cierta curiosidad a entender porqué la villa es como es en la actualidad.

Este estudio aclara que el 'boom' demográfico y la falta de infraestructuras en aquellos años no se puede achacar únicamente al aumento de inmigración, cosa que parecía estar clara hasta ahora, sino que hubo otro factor fundamental que incidió en el desarrollo incontrolado y desordenado de la villa en aquellos años.

Lejos de achacar este problema únicamente a la inmigración masiva que llegó a la villa en los años sesenta, aunque fue el principal factor, este estudio desvela que «el hecho de que, al contrario que Eibar, Ermua no contase con un Plan de Ordenación Urbana hasta 1983, es fundamental para entender el proceso de desarrollo urbano y el aumento acelerado de su población».

Se aclara que «aunque en Eibar se seguían construyendo viviendas de modo constante, el PGOU de 1959 obligaba a seguir unas normas marcadas por la Diputación de Gipuzkoa, por lo que la construcción de viviendas resultó más sosegada, lo que dificultó la absorción de toda la población llegada de otras provincias. Sin embargo, en Ermua al no existir planeamiento urbanístico, se procedió a la construcción descontrolada de bloques de viviendas, no sólo para dar trabajo a las muchas personas que trabajaban en la villa y que se veían obligadas a vivir como pupilos, sino para dar cabida a todas las familias que no pudieron optar a una vivienda en Eibar».

Solamente en la década de los sesenta Ermua aumentó su población en un 340%, pasando de los 3.029 habitantes a los 14.651.

En cuanto al origen de las personas que llegaban a Ermua a trabajar, el estudio destaca que su procedencia era mayoritariamente orensana «y, sobre todo, del municipio de Allariz y sus alrededores».

Este estudio ayuda además a entender la historia reciente de Ermua, que vivió la carencia de todo tipo de servidumbres como agua potable, saneamiento, alumbrado público o infraestructuras educativas.

Este documento se puede consultar en la biblioteca o en el apartado 'Colección local' de la web municipal www.ermua.es.