El proyecto 'drOp', de Santa Ana, entre los más disruptivos del año Este plan europeo, gestionado por el Ayuntamiento, ha sido finalista de los premios 'Disruptores Innovation Awards 2025'

Fotografía que se incluye en el anuario de los finalistas de los premios.

Ainhoa Lasuen Ermua Martes, 4 de noviembre 2025, 23:45 Comenta Compartir

El proyecto europeo 'drOp', impulsado por el Ayuntamiento de Ermua en el barrio de Santa Ana, ha sido seleccionado como uno de los 50 más disruptivos del año en los prestigiosos 'Disruptores Innovation Awards 2025'.

Este importante reconocimiento sitúa a la iniciativa local como un referente nacional y asegura su inclusión en el anuario 'Los 50 + Disruptores' de Invertia y El Español.

El logro de 'drOp' fue celebrado en la gala de entrega de premios, que tuvo lugar el pasado mes en el Palacio Neptuno, de Madrid. El evento reunió a los principales agentes del ecosistema innovador español –administraciones públicas, emprendedores, startups y grandes empresas–.

'Mejor proyecto público'

El proyecto de Ermua fue especialmente destacado en la categoría de 'Mejor proyecto público', un reconocimiento que subraya la vanguardia del municipio en el diseño de soluciones de innovación urbana a nivel nacional.

Financiado por la Comisión Europea, 'drOp' es una ambiciosa iniciativa que busca transformar barrios con vivienda social en entornos inteligentes, sostenibles e inclusivos.

El barrio Santa Ana de Ermua sirve como entorno piloto del proyecto. Allí, 'drOp' combina de forma pionera la renovación urbana integral, la eficiencia energética avanzada, la digitalización de servicios públicos y, lo más importante, la innovadora participación ciudadana que ha sido fundamental a la hora de desarrollar el proyecto.

La metodología se centra en la cocreación de soluciones, involucrando de manera directa al vecindario y a los agentes locales.

Entre las acciones desarrolladas en la villa, se destacan la puesta en marcha de una comunidad energética local, la creación de servicios digitales enfocados en las personas mayores, y diversas intervenciones de diseño participativo en el espacio público.

Ejemplo de transformación

El Ayuntamiento de Ermua celebra la inclusión de 'drOp' en el anuario 'Los 50 + Disruptores', junto a otras iniciativas que marcan tendencia en la innovación y la transformación digital.

Para la administración local, este reconocimiento es la confirmación del trabajo colectivo que se está realizando en Santa Ana y pone en valor la capacidad de los municipios para impulsar cambios relevantes y disruptivos desde el ámbito local.