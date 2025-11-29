El próximo miércoles culmina el 25º aniversario de las Jornadas Gastronómicas El 3 de diciembre se llevará a cabo una 'Cena de Campeones' en homenaje a la hostelería local con participación de la población que desee inscribirse

Cocineros que han participado en estas Jornadas han vuelto en este aniversario.

Ainhoa Lasuen Ermua Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:09 Comenta Compartir

La Asociación Gastronómica Lobiano de Ermua, en el marco del 25 aniversario de sus Jornadas Gastronómicas, culminará sus actividades de reconocimiento a quien ha colaborado con el colectivo para desarrollar sus eventos durante este cuarto de siglo. El remate llegará con la 'Cena de Campeones' que se celebrará el próximo miércoles, día 3 de diciembre, a partir de las 21.00 horas en la sociedad Erretena.

Esta edición especial de sus jornadas ha girado en torno al reconocimiento de todas las personas y entidades que han hecho posible el camino de estas jornadas, un «trabajo en equipo de mucha gente» según explican desde la organización, que en esta edición ya ha llevado a cabo actos como una cena con los iniciadores de las jornadas, una cata con vinos de Rioja Alavesa que también estuvieron en los inicios, y un homenaje a Luis Cañas.

El broche de oro es el agradecimiento a la hostelería local, «cuya colaboración ha sido fundamental para el éxito de los concursos de la asociación y los premios cosechados en certámenes de mayor envergadura como los de Bizkaia o Euskadi», expresan desde Lobiano.

De este deseo de rendir tributo surge la iniciativa de la 'Cena de Campeones', que se hace extensiva a todo el pueblo de Ermua.

Los establecimientos ganadores de los 3 últimos años

Para la elaboración de esta cena de homenaje, la asociación decidió invitar a los ganadores de los últimos tres años de cualquier premio gastronómico local, resultando un total de siete establecimientos: Kiska, Burduntzi, Rincón, Giroa, Urkaregi, Zutabe y Sagarra.

Cada uno de estos hosteleros reconocidos elaborará un plato, y la propia asociación gastronómica contribuirá con un entrante a través de uno de sus miembros, configurando así una cena de ocho platos elaborados por ocho cocineros y cocineras. Este gesto pretende simbolizar la ayuda y el acompañamiento de la hostelería y la ciudadanía ermuarra en la trayectoria de las jornadas.

Cena de ocho platos

El concepto de la cena es recopilar a todas estas personas que han llevado al 25 aniversario, en un encuentro que, además de los ocho platos y el café con el postre ermuarra, Pispillu, contará con guiños a la Denominación de Origen Navarra y Rioja Alavesa en cuanto a vinos, que han sido compañeros de viaje en el devenir de las jornadas.

También se presentará un proyecto de Toro (Zamora) con la primera añada de un vino elaborado por ermuarras.

La cena dispondrá de 60 plazas, con un coste de 55 euros por comensal.

Las inscripciones para asistir a esta esepcial cena se pueden realizar a través de WhatsApp al teléfono 614 406 816 o mediante el correo electrónico lobiano.gastro@gmail.com.

Temas

Hostelería

Cocineros

Ermua