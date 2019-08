Propuesta del PNV para el bidegorri que conectará Azitain con Maltzaga Zona de Maltzaga, junto al trazado del ferrocarril, por donde transcurrirá el bidegorri de Eibar. / Morquecho «Queremos un bidegorri seguro, apto para todos los públicos, en el que el tráfico rodado tenga la menor incidencia posible», declara Josu Mendicute J.A. REMENTERIA Lunes, 26 agosto 2019, 21:08

El bidegorri de Azitain-Maltzaga es un proyecto «inminente», tal como adelantó el pasado mes de julio la diputada Movilidad y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa, Rafaela Romero al alcalde Miguel de los Toyos. Esta obra, que es de las más importantes a acometer en el municipio, pasará a la historia como la más compleja en su realización y tramitación, lo que ha llevado a tener retrasos. Hace diez años se planteó el bidegorri desde Elgoibar hasta la calle eibarresa Barrena, pero se hizo hasta Maltzaga. Su complejidad reside en el encaje con el río, la vía del tren y la carretera N-634, se han estudiado varias alternativas que han desembocado a contar con pasarelas, dos de ellas con más de 80 metros de longitud que cruzarán, por un lado, el río Ego y, por otro, el río Deba y la carretera GI-627. Romero justificó los retrasos acumulados en la «complejidad» de la tramitación administrativa de este proyecto, que ya está adjudicado. De los Toyos trasladó a la diputada su preocupación por la situación derivada por los retrasos en el inicio de la obra, e instó a la Diputación a que aclare los motivos de dichos atrasos. Según la diputada foral, «la complejidad de la tramitación administrativa de este proyecto ha provocado su retraso». Rafaela Romero confirmó que «todos los problemas habidos están subsanados y que el inicio de la obra es inminente». El alcalde solicitó a la Diputada que le presente, en el menor tiempo posible, una planificación y el calendario de la obra, y que las fechas, tanto para el inicio de los trabajos como para el desarrollo de su ejecución, se ajusten a la realidad, ya que, según De los Toyos, «la sociedad eibarresa no está entendiendo estos retrasos».

Por su parte, el PNV ha presentado una propuesta para conectar el bidegorri de Eibar con el de Elgoibar, según puede leerse en un escrito enviado. Se trataría de un sendero que partiría de la Escuela Taller y transcurriría por las inmediaciones de la Ermita de Azitain, para continuar la senda junto al río Ego. La propuesta nacionalista evitaría, con un paso junto a la entrada de la autopista AP-8, que el nuevo bidegorri tuviera que cruzar la rotonda del peaje de Azitain.

«Queremos un bidegorri seguro, apto para todos los públicos, en el que el tráfico rodado de vehículos motorizados tenga la menor incidencia posible. Actualmente se ha diseñado un recorrido que atraviesa la salida del peaje, y no parece lo más lógico», aseguran los nacionalistas que defienden que la mejor opción es que el bidegorri a Elgoibar y Soraluze transcurra frente al Asador Azitain, pasar junto a la Ermita y transcurrir junto a las vías de Euskotren, pasando por la antigua estación de Maltzaga.

Regenerar Murrategi

Según la propuesta del PNV, esta solución evitaría generar problemas de expropiaciones a viviendas, tal como está actualmente proyectado, y resolvería también los problemas que el trazado previsto genera a algunas empresas de la zona. Desde esta formación se plantea reurbanizar la zona e iniciar el proceso de regeneración de Murrategi. Para ello, consideran que toda la zona de la Ermita y Asador de Azitain pase a ser de coexistencia, con prioridad peatonal. «Tenemos uno de los tres Cristos imberbes del mundo, un restaurante-asador reconocido, una zona con el río descubierto, todo ello hace que tenga un potencial no explotado y que, con un poco de cariño, podemos y debemos poner en valor, asegura Josu Mendicute.

El PNV plantea un plan de regeneración de Azitain-Murrategi con nueva pavimentación de coexistencia, zonas ajardinadas, nuevo mobiliario urbano y el paso del nuevo bidegorri a Elgoibar y Soraluze. Propone también reordenar el espacio de la Escuela Taller, para lograr un nuevo paso peatonal hacia Murrategi. Se da la circunstancia que el Ayuntamiento solicitó que este último barrio contara con la calificación de ARIS (Área de Rehabilitación Integral), habida cuenta de la especial degradación de la zona. La formación peneuvista habla de un nuevo paso peatonal que, en forma de paseo fluvial, conecte Azitain con Murrategi, desde donde muchos viandantes parten para subir a los montes Illordo y Topinburu, y conseguir así una zona más agradable de paso al barrio.

Copia de alegaciones

El portavoz jeltzale recordó en el Pleno Municipal del pasado julio, que el gobierno municipal del PSOE anunció el 28 de abril de 2018 que el Ayuntamiento presentaría alegaciones ante el Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación, área gestionada por los socialistas, al no estar de acuerdo con el itinerario previsto. El PNV ha insistido al PSOE una copia de sus alegaciones anunciadas, pero según manifiesta Mendicute no han tenido respuesta. «Pedimos reiteradamente en la Comisión Asesora de Obras que se nos remitiera una copia de dichas alegaciones, al no hacerlo, el pasado 12 de marzo de 2019 registramos la petición por escrito, al que los socialistas tenían la obligación de responder en el plazo de cinco días.

El PNV ha solicitado en cuatro ocasiones y al no tener respuesta, le lleva a sospechar que las alegaciones anunciadas nunca existieron, «teníamos la confianza que el Ayuntamiento defendería un trazado seguro, que causara las menores afecciones a viviendas y empresas, pero sospechosamente no se nos aporta la información que durante meses venimos reclamando y a la que, como miembros de la Corporación, tenemos derecho a acceso. El asunto tiene mala pinta y sería deseable que la Diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio aclarara si este aspecto tiene algo que ver con los retrasos que lleva acumulados», termina el edil nacionalista.