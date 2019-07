La presentación de txarangas volverá de nuevo mañana a la plaza Cardenal Orbe Irulitxa, en la presentación de txarangas del pasado año. / A. Lasuen El Departamento de Igualdad de Ermua organiza una campaña para llamar a la corresponsabilidad y dar consejos para celebrar una fiestas igualitarias AINHOA LASUEN Lunes, 22 julio 2019, 21:29

La presentación de txarangas volverá mañana a las calles de Ermua. Estas agrupaciones festivas saldrán mañana, a partir de las 19 horas de la plaza, a presentarse al resto de la población, eligiendo su espacio en el tradicional desfile. Por detrás de 'La Polola' la población que desee que le lancen agua desde los balcones, y por delante de ella, para la población que no desee mojarse.

De hecho, en la primera parte del desfile, sin agua, se instalarán la txaranga local Irulitxa y New Tocados, para garantizar así la seguridad para sus instrumentos. La batucada Brincadeira se colocará justo delante de 'La Polola', para aportar música también en la zona de los 'txarangueros' que piden «agua.... agua» a los vecinos de los balcones situados en el recorrido.

El chupinazo lo lanzarán este año los cocineros ermuarras Rubén Cruz (Pata Negra), Jesús González (Sagarra), Andoni Pérez (Kixka), José Manuel Rodríguez (Mendiola) y Roberto Vega (Giroa). Se trata de los cocineros que han llevado el nombre de Ermua hasta los grandes concursos gastronómicos foráneos y que, por ello, serán reconocidos, siendo los encargados de abrir los cuatro días centrales de las fiestas patronales ermuarras.

Antes, a las 17 horas, en la plaza de Patxi, el Servicio Municipal de Prevención de Drogodependencias repartirá un obsequio festivo.

Posteriormente, a las 23 horas, comenzará la verbena, con la orquesta Nueva Alaska, que ofrecerá su música hasta las 4 de la madrugada en la plaza.

El concierto alternativo de rock se iniciará a las 23 horas, en la plaza 8 de marzo, y se prolongará hasta las 3 de la madrugada. Este festival de rock organizado por Beti-Txarto, contará con los grupos locales Orihen y We Are Apes, Hello!, y el grupo catalán Cronopios.

Campaña de Igualdad

Por otra parte, el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Ermua impulsa un año más una campaña para que toda la ciudadanía pueda disfrutar de unas fiestas de Santiago 2019 igualitarias, inclusivas y libres de violencias machistas.

La campaña incluye, por una parte, mensajes de sensibilización para llamar a la corresponsabilidad y el reparto igualitario de tareas puesto que se entiende que «en estos días en los que se alteran tareas, horarios y costumbres, suelen ser las mujeres las que asumen la carga extra que supone en una familia el estar de fiesta».

Por otra parte, entienden que «las conductas de violencia machista suelen incrementarse y ello supone una grave alteración de la libertad y la vida de las mujeres que no podemos tolerar». Señalan, en ese sentido, que «este es un problema de los hombres que impacta contra las mujeres y esta campaña pretende prevenirlo y combatirlo, haciendo una llamada expresa para que todas y todos se impliquen».

Otro aspecto de la campaña es el refuerzo de la atención que se presta ante situaciones o agresiones que puedan darse. En caso de agresiones, los teléfonos de atención son el teléfono de emergencias 112, el 943176300 de la Policía Local de Ermua (está operativo las 24 horas) y el 900840111, teléfono de atención a víctimas de malos tratos.

Hoy también se abrirá, en horario de las 18 a las 21 horas, un stand que funcionará como punto de información, y entregará unas tarjetas con consejos para estas situaciones.