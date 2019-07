«La presentación, ¡con agua!» Los cinco cocineros posan con sus instrumentos de trabajo en el quiosco de la plaza. / A. Lasuen Cinco cocineros ermuarras, en representación de la gastronomía lical, lanzarán el txupinazo el día 24 en la plaza A. LASUEN Viernes, 19 julio 2019, 21:05

Con sus utensilios de cocina en la mano y el pañuelo de las txarangas al cuello bromean entre ellos. Se huele el buen rollo que es habitual entre ellos, aunque en esta ocasión les une su pasión por la cocina y este año son los 'txupineros' de las fiestas patronales. Rubén Cruz (Pata Negra), Jesús González (Sagarra), Andoni Pérez (Kixka), José Manuel Rodríguez (Mendiola) y Roberto Vega (Giroa) lanzarán el 'txupin' el día 24, a las 19.00 horas.

-¿ Qué supone para ustedes?

-(R.C): Para mi una satisfacción personal muy grande, porque no cualquiera lanza el chupinazo. (J.M.): Nos han reconocido fuera y nos gusta que nos reconozcan aquí.

-¿Qué suponen los 'Santiagos' para un hostelero?

-(J.M.): Tenemos que dar lo mejor de nosotros para que la gente vuelva al año siguiente. El día de la presentación, todos los años nos reservan los mismos, y es importante porque es porque gustas.

-¿Pero es mucho más trabajo , no?

-(R.V): Hay que cerrar los ojos... currar, currar y currar y que pasen cuanto antes ( ríe). (A.P): Pedimos que la gente tenga paciencia. Todo el mundo viene a la vez. Solamente ¡que lo tengan en cuenta!.

-¿En Santiagos se come bien o se tira de bocata?

-Cada uno tiene un caso, pero en general se tira más de bocatas porque la gente quiere ir a los actos.

-Hace muchos años que no disfrutan de las fiestas, pero cuando podían, ¿qué era lo que más les gustaba?.

-(R.V y R.C): A mi la presentación. Además, las fiestas de día. (J): Yo llevo 14 años trabajando y sin ver la presentación y este año me he cogido el día 24 porque no todos los días se tiene el privilegio de ser txupinero. (R.V): A mi también el barrus. (Todos): ¿Y os acordáis de las vaquillas?. Yo me acuerdo cuando se hacían en la Cantera, en Ongarai, en Zubiaurre (rememoran), pero luego las pasaron a Betiondo. (R.V.): Yo una vez subí en taxi. Aquello estaba muy lejos. Lo cambié por el barrus. Cuando empecé a salir de día con mi hijo, el deporte rural del día 25 me encantaba. El primer año aluciné con la gente tan buena que venía.

-La presentación, ¿con agua o sin agua?

-¡Con agua! (dicen todos a una). !Y que haga un sol de la leche!. Con agua, no con kalimotxo. (R.C): A mi eso de que se tiren el kalimotxo por encima no lo entiendo. Nosotros nos lo bebíamos todo. Era inconcebible tirarlo. (J.): Bueno. ¡Se lo pasan bien así! Cada uno se divierte como quiere.

-Un deseo para estos 'Santiagos'.

-Que todo el mundo se lo pase bien. Sin agresiones de ningún tipo. Con respeto, fiesta y diversión. Si alguien te empuja o te tira el cubata... se pide perdón y punto.