Entre 'porrazos' y sol El toro mecánico fue una de las atracciones más seguidas por los niños y niñas. / A. Lasuen El calor apretó en la plaza de Ermua en la celebración del Día del Niño y la Niña, aunque esto no disuadió a la poblacion infantil de disfrutar de su jornada AINHOA LASUEN Martes, 23 julio 2019, 20:32

El botellín de agua fue ayer el complemento más utilizado en la celebración del Día del Niño y la Niña de las fiestas patronales de Ermua. El H20 fue el compañero fundamental de todos los niños y niñas que decidieron ayer disfrutar de su jornada en la plaza, que comenzó con los 'porrazos' de los cabezudos. Es por ello que el calor no evitó que disfrutaran de los tres hinchables, el toro mecánico y los talleres de manualidades bajo las carpas instaladas para evitar que el calor disuadiera a alguno de participar en las actividades organizadas.

Veinte jóvenes de nueve txarangas diferentes de la Comisión ermuarra se encargaron ayer de los cabezudos, los talleres, la chocolatada y de animar a la población infantil del municipio para pasarlo bien en la plaza central del municipio.

Los cabezudos abrieron la jornada cuando aún se podía correr por la plaza, y posteriormente las carpas para realizar manualidades sirvieron para resguardar del sol a los sudorosos niños y niñas de la plaza.

Ya por la tarde se lucieron los disfraces y maquillajes para lo que los txarangueros pusieron en marcha su imaginación. Una vez disfrazada, la población infantil pudo disfrutar de una merendola con chocolate que les dio fuerza para bailar con el espectáculo musical de Sukar y desquitarse del calor con el buen baño de espuma que cerró las actividades infantiles de esa jornada.

Programa para hoy

En el día de hoy se dará el pistoletazo de salida a las cuatro jornadas centrales de las fiestas patronales del municipio de Ermua. A las 17 horas, en la plazoleta del Patxi, se repartirá un obsequio festivo, a cargo del Servicio de Prevención de Drogodependencias.

A las 19 horas los txupineros, los restauradores locales Rubén Cruz (Pata Negra), Jesús González (Sagarra), Andoni Pérez ( Kixka), José Manuel Rodríguez (Mendiola) y Roberto Vega (Giroa) lanzarán el txupin que abre las fiestas y el desfile de txarangas por las calles del centro de la villa, con la animación de las txarangas Irulitxa y New Tocados, y el grupo de batukada Brincadeira.

Desde las 23 horas y hasta las 4 de la madrugada se celebrará la verbena a cargo de la orquesta Nueva Alaska. De las 23 horas a 3 de la madrugada se podrá acudir al festival de rock, de la plaza 8 de marzo, con los grupos locales Orihen y We Are Apes, Hello!, y el catalán Cronopios.