La plataforma de la variante de Ermua convoca una reunión abierta Abierta a la ciudadanía, será el próximo jueves a las 18.00 horas en Lobiano, y tiene como objetivo decidir los próximos pasos a dar

La plataforma ciudadana en favor de la variante de Ermua, creada en 2023 ante lo que califican como «inacción» de las instituciones, ha convocado una reunión abierta para el próximo jueves, 13 de noviembre, a las 18.00 horas en Lobiano. El objetivo de este encuentro es decidir los próximos pasos de la plataforma.

Esta convocatoria sigue a varias jornadas informativas en las calles de la villa, donde se ha expuesto a la población las razones para la movilización ciudadana en favor de esta infraestructura viaria.

Desde su creación, la plataforma ha reivindicado tanto a fuentes municipales como forales actuaciones que aminoren el perjuicio de los retrasos de décadas en la construcción de los diferentes tramos de la variante y para controlar el cumplimiento de los plazos. Asimismo, ha organizado diversas movilizaciones en Ermua y en las Juntas Generales.

Actualmente, de los 3 tramos establecidos en el proyecto, únicamente uno ha sido construido.

La información histórica difundida por la plataforma durante las pasadas semanas subraya el largo proceso del proyecto, cuyas reivindicaciones comenzaron en 2003. En 2007, con el trazado ya definido y el estudio medioambiental elaborado, se anunciaron los primeros plazos, que preveían el inicio de las obras a finales de 2008 y su finalización en 2012. Sin embargo, la Diputación sitúa ahora el horizonte de finalización en 2030, dieciocho años más tarde de lo inicialmente prometido.

Según la plataforma, «los incumplimientos comenzaron pronto: en 2010, cuando las obras debían estar en marcha según lo previsto, no lo estaban». La apertura, prevista inicialmente para 2012, fue posteriormente retrasada hasta 2016. «En 2012, la Diputación declaró la paralización total de las obras, atribuyéndola a la crisis económica. En ese momento, el propio alcalde de Ermua admitió que se estaba tratando a la ciudadanía como de segunda y que existía un claro incumplimiento del compromiso foral, señalando además que la falta de variante afectaba a otros planes como el carril bici, la peatonalización o el desarrollo industrial del municipio», explica la plataforma.

En 2014, dos años después de que los vecinos y vecinas volvieran a movilizarse, pareció que las obras se reanudarían, «aunque solo se contemplaba la construcción del tramo sur –el túnel de Uretamendi y la carretera paralela a la AP-8–, sin noticias del tramo oeste. Pese a la promesa de terminar esta parte a comienzos de 2017, la obra no se completó hasta finales de 2018».

Ante la falta de avances en este campo, en 2023 se constituyó la plataforma.

En la actualidad, la ciudadanía y las autoridades locales de Ermua continúan con una fuerte reivindicación ante el nuevo aplazamiento del inicio de las obras de la Variante Oeste, que ahora se sitúa a finales de 2026, una fecha que la plataforma y el Ayuntamiento ven con escepticismo.

