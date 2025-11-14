La plataforma en favor de la Variante de Ermua se manifestará el próximo viernes Bajo el lema 'Nahikoa da!, ¡Variante Ya!' se convoca a toda la población para denunciar los continuos incumplimientos institucionales

La convocatoria de la manifestación se deceidió en la reunión abierta del pasado jueves.

Ainhoa Lasuen Ermua Viernes, 14 de noviembre 2025

La plataforma ciudadana 'Ermuko Saihesbidea – Variante Ya' ha acordado en su última asamblea convocar una nueva manifestación para el próximo viernes 21 de noviembre a las 18.30 horas, partiendo desde la calle Torrekua.

Bajo el lema 'Nahikoa da! ¡Variante ya!', esta movilización busca denunciar los «reiterados incumplimientos y la inacción» de la Diputación Foral de Bizkaia respecto al proyecto de la variante de Ermua, exigiendo avances reales y el inicio inmediato de las obras pendientes.

Con esta acción la plataforma interpelará directamente a los partidos que gobiernan la Diputación, PNV y PSOE, reclamando el fin de los continuos aplazamientos.

«Siete años después de la finalización del tramo sur, los trabajos en las zonas de Urtia y Goitondo siguen paralizados», critican desde la plataforma.

La organización ciudadana lamenta que la Diputación haya vuelto a incumplir sus promesas, un patrón de retrasos que, según recuerdan, se arrastra «desde hace más de dos décadas».

Desde el anuncio inicial en 2003, que preveía la conclusión de la Variante para 2012, hasta el más reciente aplazamiento de las obras de Urtia por otro año más, la plataforma considera que «la falta de compromiso institucional es manifiesta».

Según las propias previsiones de la Diputación, el proyecto acumularía ya casi veinte años de retraso respecto a los plazos anunciados, pasando de una promesa de apertura en 2012 a una fecha estimada de finalización, como pronto, en 2030.

La decisión se tomó en la reunión abierta del jueves

La decisión de convocar la manifestación surgió de una reunión abierta celebrada el pasado jueves, donde los participantes se quejaron de que, «si bien la creación de la plataforma hace dos años logró reactivar el proyecto en la agenda política, las promesas adquiridas se están incumpliendo y la situación es similar a la de hace 36 meses, sin licitaciones ni excavadoras en marcha».

A pesar de la inmovilidad de las instituciones en la puesta en marcha de las obras, la plataforma destaca que la presión social ha logrado algunos progresos tangibles, «como la reactivación del proyecto que supuso un adelanto de 10 años, en el papel, respecto a los seis años anteriores sin movimiento», y «la puesta en marcha de los trámites administrativos para establecer restricciones horarias al tráfico pesado por el centro de la villa», una limitación aprobada de forma unánime por el Pleno municipal, a petición de este colectivo ciudadano.

Respuesta ciudadana firme

Por ello, la plataforma insiste en la necesidad de una respuesta ciudadana firme y unitaria ante la inmovilidad institucional, convencida de que «sólo la presión social garantiza el cumplimiento de los compromisos».

Hacen un llamamiento a asociaciones, clubes, comerciantes, sindicatos y partidos políticos para que se sumen a la protesta, subrayando que solo una ciudadanía organizada y persistente podrá asegurar que la Variante de Ermua deje de ser una promesa incumplida.

Intención de movilizarse en Bilbo

Finalmente, a petición de los presentes en la asamblea abierta celebrada el jueves, la plataforma mostró su intención de llevar a cabo otra posterior movilización, esta vez, en Bilbao.

El objetivo de esta acción en la capital vizcaína es influir en los presupuestos forales de este año «para exigir una dotación superior a los 5 millones de euros que Interbiak tiene previstos para 2026», señalando que «son necesarios al menos 16 millones de euros en dicho ejercicio para que se puedan cumplir los plazos actualmente retrasados para la gestión del proceso de la Variante».