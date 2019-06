Una plataforma digital difunde el txistu «para oírlo en todos los lados» El aprendizaje del txistu cuenta con una plataforma de apoyo para alumnos, profesores y directores. / Felíx Morquecho Surgida en Eibar, ofrece música para descargar, partituras, vídeos y tutoriales para alumnos y profesores A. E. Miércoles, 5 junio 2019, 21:27

Una plataforma digital, surgida desde Eibar, difundirá la música de txistu. El pasado 23 de marzo, se puso en marcha a través de las redes sociales esta plataforma para la difusión de música para txistu, acompañada de muchos otros instrumentos. La plataforma es de fácil acceso y uso a través de la dirección www.newtxistu.simdif.com.

Dirigida por Laskurain

En el interior, y nada más abrir la página encontramos una presentación del autor, José Miguel Laskurain, director de orquesta y banda que incide en que «el mundo avanza muy rápido y antes de que nuestro instrumento se quede relegado al olvido y fuera de nuestra vida cotidiana, hemos querido lanzar esta plataforma que quizás pueda ayudar a evitarlo». En este sentido, se trata de un espacio que trata de ayudar a «relacionar nuestro instrumento con las nuevas tecnologías y los haga compatibles». Por ello, Laskurain, se pregunta «si podemos utilizar las nuevas tecnologías en el mundo del txistu. Nos lo hemos planteado y creemos que sí, solamente que debemos saber adaptarnos a ello».

De esta manera, nos encontramos con una plataforma con música mp3 adaptada y que se podrá descargar en el móvil, tablet u ordenador y que se podrá interpretar después conjuntamente con txistu.

En primer lugar, se cuenta con una página identificada con el nombre librería MP3, desde donde podremos escuchar todas las melodías que se pueden descargar de forma gratuita para ser interpretadas con el txistu. «Una vez descargadas ya no hay excusa para no ponerse a tocar, e incluso pueden servir en algunos casos para ser cantadas», señalan desde la plataforma. Entre la temática de las composiciones se pueden encontrar desde danzas que pueden servir para clases, canciones euskaldunes que bien se pueden entonar también, música de cámara que se puede utilizar como ambiental en cualquier evento, y las propias de pasacalles para animar el ambiente, etc.

Aprendizaje

Especial trato reciben los jóvenes txistularis con partituras infantiles de su gusto. «Todo está hecho con armonizaciones y adaptaciones propias, aunque en algunos casos estemos hablando de temas populares y conocidos», expresa Laskurain.

También se anuncia que, semanalmente, se irán incorporando nuevas melodías y partituras. Por otro lado, se destaca que el objetivo de que dicha plataforma sirva de herramienta para que el txistu «siga sonando por todos lados», desde celebraciones de cualquier tipo hasta actos sociales de interés. «Acompañados de un pequeño altavoz inalámbrico podemos hacer que esta música suene desde nuestro móvil o tablet y acompañarlo con nuestro txistu», señala Laskurain.

Además, desde la plataforma son conscientes que «servirá para que los alumnos de txistu de las escuelas de música dispongan de una herramienta de estudio divertida y que les permita disfrutar de la música aunque sea ensayando en la soledad de casa».

Otras pestañas permiten descargar las partituras e incluso se ofrece además un curso on line de clases de txistu para personas interesadas en aprender a tocar este instrumento de cara al próximo curso lectivo y otra facilita, incluso, educar a los directores de bandas y grupos de txistularis desde el punto de vista de las técnicas directoriales más actuales, mediante cinco vídeos tutoriales que servirán de partida para desarrollarse posteriormente.

«En definitiva estamos hablando de una herramienta que creemos útil para todos los txistularis que abarca todos los campos necesarios para disfrutar tocando», finaliza José Miguel Laskurain, profesor de dirección.