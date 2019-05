La piscina del polideportivo de Ermua cierra hasta nuevo aviso Un grupo de jóvenes usuarios utilizan las instalaciones. / A. L. El cierre es consecuencia de la convocatoria de paros del sector sindical de Locales y Campos Deportivos de Bizkaia AINHOA LASUEN Martes, 21 mayo 2019, 21:20

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Ermua comunica que desde hoy y hasta nuevo aviso se cerrará la piscina del polideportivo municipal. Este cierre es consecuencia de la convocatoria de movilizaciones anunciada en todo Bizkaia por la representación sindical del sector de Locales y Campos Deportivos de Bizkaia, que ha convocado paros y huelgas en el sector. Este colectivo reclama concretar la negociación de su convenio y que éste recoja sus demandas de mejora.

La convocatoria es provincial y fija paros y varias jornadas de huelga parciales, lo que tendrá repercusión en centros e instalaciones municipales de muchas localidades del territorio, entre ellas las de Ermua.

En el caso de Ermua únicamente se verá afectada la piscina, con los servicios de socorrismo y de cursos de natación que presta la concesionaria Aiteko Management, S.L., aunque con mayor incidencia, pues la plantilla que trabaja en el polideportivo municipal ha comunicado y presentado preaviso de huelga indefinida.

La piscina no se considera un servicio esencial o estratégico por lo que el Instituto Municipal de Deportes de Ermua no puede fijar servicios mínimos y «por priorizar la máxima seguridad de personas usuarias en general y cursillistas en particular, se cerrarán la instalación mientras se mantenga el conflicto y no se desconvoque la movilización», explican los responsables de esta infraestructura deportiva de la villa.

Desde el IMD apuntan que no han tenido conocimiento «directa ni indirectamente de la intención de convocar huelga indefinida por parte de trabajadores y trabajadoras de Aiteko Management, S.L., ante su empresa, hasta la tarde del pasado jueves». Por ello explican que «únicamente hemos tenido un fin de semana de por medio y muy poco margen tanto temporal como de maniobra para intentar colaborar en la búsqueda de una solución del colectivo».

No obstante, el IMD y el ayuntamiento de Ermua aclaran que están dispuestos «a trabajar y a mediar entre los/as trabajadores/as, sus representantes sindicales y la empresa, así como a realizar todas aquellas acciones necesarias para buscar lo antes posible una salida satisfactoria al conflicto». De este modo se pretende minimizar el perjuicio a todas las personas usuarias del servicio y a la ciudadanía de Ermua.

Compensación

El IMD concluye que «tenemos presentes a las personas usuarias y abonadas de la piscina del polideportivo por lo que les compensará económicamente por los días en los que la instalación deba de permanecer inevitablemente cerrada, sin prestación del servicio de socorrismo y sin las clases de los diferentes cursos programados».