El pincho ganador, desde el garaje Ganadores. Unai Altuna e Itxaro Gallastegi, satisfechos por el reconocimiento, en Baratze. La propuesta del Baratze ganó el XV Concurso de pinchos 'San Andres saria' FÉLIX MORQUECHO Martes, 27 noviembre 2018

Su proveedor le dijo que tenía unos pimientos variedad Mungia y se puso a asar y embotar. «El bacalao me encanta, y me gusta la combinación de dulce y salado que hace con la morcilla» explica Unai Altuna. «Faltaba un toque picante y primero probamos con una salsa de wasabi y mayonesa, pero después apostamos por una mayonesa de jalapeño». Y con todo eso y la compota de unas manzanas traídas por un cliente se fraguó el bocado ganador del Concurso de pinchos 'San Andres saria', en el Baratze.

Muchos se preguntarán cuál es ese bar, y es que el Baratze aún no se ha quitado de encima la fama del local que fue un taller mecánico durante décadas. «Hemos oído más de una vez eso de 'voy al garaje'» reconoce el cocinero. Después de buscar una ubicación adecuada en localidades como Arrasate, Bilbao o San Sebastián este durangués afincado en Bergara y su pareja Itxaro Gallastegi situaron su punto de mira en Eibar, en el local donde antiguamente se ubicó Garajes García, en la calle Bidebarrieta 39.

«Cada vez que venía a Eibar pensaba que había mucha oferta en bocatas pero a la hora de comer algo un poco especial no había tanta variedad». De ahí que escogiera Eibar para poner en marcha Baratze, que abrió sus puertas el pasado 19 de abril. Los fogones no son nuevos para Altuna ya que a lo largo de dos décadas ha pasado por cocinas de San Sebastián, Bilbao y Barcelona. «Vinimos con la idea de que lo que se come aquí se pueda llevar a casa» explica. De ahí que Baratze combine comida preparada con una tienda de productos delicatessen. «Sin embargo nos encontramos con que la barra funciona, la gente está viniendo para picar algo un poco diferente».

Siendo nuevos en Eibar, el Concurso de pinchos les pilló sin demasiado tiempo, menos aún cuando fueron los representantes locales en el Concurso de pinchos Bacalaos Alkorta. «Aquel fue un pincho más complejo, por eso esta vez necesitaba algo sencillo a la hora de montar» recuerda. El trabajo de este bocado está en su preparación, pero permite que se caliente en el momento y se le añada a última hora una pipeta con salsa. «Es un pincho con producto de aquí y sencillo de comer» explica. «Hasta ahora hemos trabajado sobre todo los pinchos más tradicionales, que además son los que piden los clientes. Pero si queremos diferenciarnos tenemos que hacer sitio a este tipo de pincho». Los días del concurso fueron jornadas de mucho movimiento, y son centenares de clientes los que ya han probado el pincho del Baratze. «Anduvo mucha más gente que en una semana normal» reconoce.

Mejor uso de producto local

En un establecimiento que aún no ha cumplido un año de vida recibir un premio como el 'San Andres saria' es una noticia bienvenida. «Nos felicitan, está viniendo gente nueva... eventos como estos son muy positivos para la hostelería».

El Concurso de pinchos 'San Andres saria' que organiza Arrate Kultur Elkartea con el apoyo del Ayuntamiento y Eibar Centro Comercial Abierto cumplía este año su edición número quince, con la participación de 27 establecimientos. No lo tuvieron fácil los integrantes del jurado para elegir entre una variedad de propuestas que reflejaban un arduo trabajo de elaboración y presentación. El veredicto final premió a 'Odoloste eta bakalaiua', el pincho de Baratze, que se llevó también el reconocimiento al pincho con un mejor uso del producto local.

El jurado hizo además una mención a las propuestas del Laubide por la combinación de sabores y del Hirurok por su originalidad y elaboración. Este último establecimiento se llevó también el premio del público. El reparto de premios se celebrará este viernes, día de San Andrés, a las 13.00 horas en la plaza de Unzaga.