El PSE pide al PNV «que trabaje en favor de Eibar y que deje fuera la crispación» Los concejales del PSE, Ana Telleria y Jon Iraola, han salido al paso de las declaraciones del PNV. / MIKEL ASKASIBAR Los socialistas les instan a que «hagan una oposición constructiva y no una destructiva, llena de falsedades» A. E. Miércoles, 16 octubre 2019, 21:13

El PSE-EE de Eibar quiso ayer salir al paso de las acusaciones de EAJ-PNV, que consideró que en los 100 días de mandato socialista había existido una «inacción y una prórroga de gobierno sin ninguna novedad», en dicho tiempo.

En esta dirección, el portavoz socialista, Jon Iraola, acusó al PNV de «no trabajar en favor de Eibar» y mostró la existencia de dificultades en «llegar a acuerdos porque su portavoz, Josu Mendicute, quiere sacar rédito de la crispación y de la confrontación, un espacio en el que se mueve muy bien».

Por estos motivos, desde las filas socialistas se indicaba que «tienen que dejar de poner trabas al equipo de gobierno. No pueden seguir vertiendo falsedades, inexactitudes, medias verdades y no vamos a tolerar que sigan sin trabajar en favor de Eibar».

En este sentido, el PSE solicitó al PNV que «haga una oposición constructiva y no una destructiva». Iraola citó a Sócrates, con la frase «'cuando el debate está perdido la calumnia es el arma del perdedor'. Esa reflexión es un fiel reflejo de lo que hace el PNV y especialmente su portavoz Mendicute, acusándonos, continuamente, convirtiéndose en su única herramienta, la de la crítica destructiva».

«Cuanto peor, mejor»

En este sentido, para el portavoz Iraola, «la imagen de este partido es la de los perdedores de las elecciones municipales a los que no queda más remedio de tratar de sacar réditos por otras vías». Así, recordaba Iraola que «el PNV lleva jugando, desde hace mucho tiempo en Eibar a la política de que cuanto peor, para ellos es mejor. De esta manera ponen en entredicho la labor de gobierno, pese a que tenemos muchos proyectos de regeneración urbana y económica por acometer, pero a ellos sólo les interesa que no salgan adelante».

Por ello, desde el PSE solicitan al PNV «una reconsideración de esa política». Y sobre las acusaciones del PNV de que no se han reunido algunas comisiones se indicó desde el PSE que «las comisiones se han reunido y en otras los concejales que no tienen dedicación al Ayuntamiento no han podido asistir. Todas las semanas se informa en las comisiones de los proyectos que después van a ir a Junta de Gobierno. Se ofrece toda la información a todos los grupos».

Por ello, la edil socialista Ana Tellería apuntó que «dedican al Ayuntamiento el tiempo que disponen no dejando gobernar a los que tenemos una dedicación exclusiva y ponen excusas. Han rechazado la responsabilidad de gobierno y les pedimos que nos dejen gobernar», dijo Tellería, quien apuntó que «se convocan las comisiones en base a la oportunidad y la existencia de temas de importancia y se fijan en base a los horarios, previo acuerdo de todos los participantes».