Ion Fiz - Diseñador ermuarra «Las 'pop up' dan la oportunidad a la gente de conocer mi ropa» El diseñador de Ermua, premio 'Costura España', posa en su lugar de trabajo. / El Correo Muestra sus prendas de la temporada 2019, con descuentos, en una tienda de la calle Toribio Etxeberria de Eibar AINHOA LASUEN Lunes, 23 septiembre 2019, 21:13

El diseñador de moda Ion Fiz presenta estos días en Eibar su 'pop up' o tienda efímera, en el número 3 de Toribio Etxeberria. Fiz ha presentado su colección de primavera-verano y otoño-invierno 2019 el fin de semana pasado, aunque esta ' pop up' continuará este fin de semana, de viernes a domingo. La tienda se podrá visitar, de 11.00 a 21.00 horas, el próximo viernes, sábado y domingo.

El diseñador ermuarra fundó su propia firma de moda en 2002, con 24 años, y desde entonces ha recibido numerosos e importantes premios. Este año Ion Fiz ha recibido el premio 'Costura España 2019' a su trayectoria.

-¿Cómo se ha animado a traer a Eibar su trabajo?

-Acababan de cerrar la tienda. Hablé con el dueño, me la ofreció y se me ocurrió instalar un 'pop up' para presentar mi colección. Hay una selección de prendas de hombre y mujer y complementos.

-¿Son habituales estas tiendas efímeras en el mundo de la moda?

- Sí. A mi me gustan mucho. Hay que se hace un descuento muy especial y da la oportunidad a la gente a que vea mi ropa en la tienda y conozca mis prendas. En esta tienda hay también gafas, bolsos y zapatos. Los precios de las prendas buenas están hasta el 70% de descuento. Son muy asequibles.

-Este año le han otorgado el premio 'Costura España' a su trayectoria. ¿Contento?

-Estoy muy agradecido. Es un aliciente más para mi trabajo. Es un trabajo muy intenso, hay que estar al detalle y me gusta que se reconozca lo que hago.

-Ha diseñado los nuevos uniformes de las compañías multinacionales Iberdrola y McDonald's, creó el vestuario de la obra teatral 'El funeral', de Concha Velasco y Antonio Resines, entre otras muchas cosas. Toca todos los palos.

-Soy creador y es mi trabajo aportar mi granito de arena a distintos proyectos. Me gusta ser multidisciplinar. Es más divertido. No sólo se trata de dibujar un chaqueta, el que esa prenda vaya dirigida a un proyecto es divertido. Es el pan de cada día.

-¿También se ha adentrado en el mundo de las novias?

-Ya llevaba tiempo en ello.Le hemos dado más energía. Lo más cercano es que he creado el vestido de novia de María Patiño.

-¿Es complicado el mundo de la moda?

-Sí, porque hay que aprender otras cosas con las que está relacionado. Aprender la gestión a la hora de trabajar, administración. Te tiene que gustar. Tiene que ser algo que va contigo desde el principio.

Exposición de bocetos

-¿Qué proyectos tiene?

-El 'pop up' de Eibar. El lanzamiento online de otoño-invierno 2019, y el diseño de la colección 2020. Todo eso a la vez. Esto requiere estar muy centrado y con mucha disciplina.

-¿Y repite en Eibar en diciembre?

-Sí, pero con algo diferente. Voy a hacer una exposición de mis bocetos y anotaciones para exponerlos en el Museo Armero de Eibar. Es la primera que hago algo de este tipo. Se verán los entresijos de mi trabajo. Creo que a la gente le gusta ver lo que se dibuja para crear una prenda, los bocetos en papel, ... y es eso lo que voy a presentar en diciembre en Eibar.

-¿Sigue en contacto con Ermua?

-Sí, ¡como no!. Haremos algo en Ermua en cuanto haya un hueco en la agenda, pero en este momento tengo muchos proyectos al mismo tiempo.