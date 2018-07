Once embajadores para Euskaraldia Durante las once jornadas previas al Día del Euskera se celebrará una iniciativa dirigida a cambiar los hábitos de comunicación FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Miércoles, 4 julio 2018, 02:00

Los estudios que se hacen periódicamente respecto al euskera reflejan siempre una diferencia entre el conocimiento de la lengua y su uso. Entre las razones que se aducen para no comunicarse en euskera se encuentra la costumbre, el hecho de establecer contacto siempre en castellano en determinados ámbitos, aunque tal vez los dos comunicantes sepan euskera. 'Euskaraldia, 11 egun euskaraz' es un experimento que tratará de cambiar esas inercias lingüísticas. Será del 23 de noviembre al 3 de diciembre, con el Día internacional del Euskera como clausura. Euskaltzaleen Topagunea y Gobierno vasco impulsan una iniciativa a la que ya se han sumado 350 municipios, y en Eibar la plataforma Eibarren Akebai será la encargada de su desarrollo.

A pesar de que quedan varios meses para Euskaraldia, en distintos ámbitos se ha presentado un equipo de once personas, 'hamaikakoa'. Símiles futbolísticos aparte, la palabra once en euskera tiene un segundo significado, quiere decir muchos. De ahí que se hayan elegido once personas que se pretende que sean embajadores de esta acción y animen a muchos más a tomar parte.

En Eibar forman el once Ane Sarasua, Arrate Valenciaga, Eva Egiguren, Félix Morquecho, Guita Ourdi, Jokin Elortza, Juan José Flores, Mari Jose Iriondo, Mireia Alonso, Pello Osoro y Zaloa Urain. En la lista se encuentran representados los distintos papeles a los que está abierta una acción que no se limita únicamente a quienes hablan euskera a la perfección.

A diferencia de otras iniciativas dirigidas a impulsar la lengua vasca Euskaraldia no es una fiesta ni una actividad dirigida a la infancia. Son las personas de 16 años de edad en adelante las que están invitadas a tomar parte. A partir del 20 de septiembre se abrirá un plazo de inscripción que se mantendrá hasta los mismos días de la acción, para que toda la ciudadanía pueda sumarse.

La participación se podrá hacer visible en base a tres papeles. Cada persona podrá elegir si se declara 'ahobizi', 'belarriprest' o 'bihotzgoxo'. Unas chapas con el dibujo de una boca, una oreja o un corazón servirán para hacer visible ese rol y facilitar que la comunicación en esos días se pueda conducir hacia el euskera en ámbitos donde tal vez antes no se daban.

'Ahobizi' serían aquellas personas que no tienen problemas para hablar en euskera, lo hagan o no lo hagan habitualmente, y en esos días se comprometen a comunicarse en lengua vasca con otros 'ahobizi', y también con 'belarriprest'. Este segundo rol corresponde a aquellas personas que entienden el euskera pero no suelen hablarlo, bien sea porque no se atreven, porque no tienen facilidad, por inseguridad. En este caso, lucir la chapa de 'belarriprest' indica que se trata de una persona abierta a que se le hable en euskera, aunque ella responda en una u otra lengua, dependiendo de la situación.

Actitud favorable

En la mayoría de las localidades participantes se utilizarán los roles 'ahobizi' y 'belarriprest', pero en Eibar se añadirá un tercer papel denominado 'bihotzgoxo'. Este rol define a aquellas personas que no entienden euskera pero que muestran una actitud favorable a la lengua vasca, y no se va a molestar porque los 'ahobizi' y 'belarriprest' hablen en euskera.

En la inscripción que se abrirá en septiembre se podrá elegir una de estas tres posibilidades. Los organizadores señalaron el carácter positivo de la iniciativa, evitando que los participantes se vean coartados por una obligatoriedad al participar en la campaña. El objetivo es que personas que saben euskera y que posiblemente se comunican en castellano hagan un giro, y vecinos que no tienen seguridad se animen a escuchar o hablar en función de su conocimiento.

'Hamaikakoa', el once de Euskaraldia, recoge personas de los tres roles que formarán la experiencia. Con el arranque del próximo curso se organizarán reuniones informativas y visitas a fin de que toda la sociedad conozca la iniciativa que arrancará el 23 de noviembre.