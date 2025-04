La Oficina de Documentación Móvil se estrena en Ermua con una gran acogida

Ainhoa Lasuen Miércoles, 9 de abril 2025, 00:04 Comenta Compartir

Ermua se convirtió ayer en pionera en Euskadi al estrenar con gran éxito el servicio de la Oficina de Documentación Móvil de la Policía Nacional. Esta iniciativa innovadora se desplazará por diversos municipios de Bizkaia para facilitar la expedición del Documento Nacional de Identidad y el pasaporte, además de certificados digitales y la activación del nuevo DNI en dispositivos móviles. También ofrece la posibilidad de realizar primeras inscripciones y la expedición del primer DNI para personas en proceso de nacionalización.

La acogida en la villa ha sido notable, con las citas programadas hasta el momento completamente reservadas. No obstante, la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, quien visitó Ermua junto al subdelegado de Bizkaia, Carlos García Buendía, para supervisar el funcionamiento del servicio, aseguró que éste «se mantendrá mientras haya demanda». Una docena de ayuntamientos vizcaínos ya han solicitado este servicio, que posteriormente extenderá su cobertura a Álava y Gipuzkoa. Hoy, esta unidad móvil se instalará en Muskiz.

Durante la inauguración del servicio itinerante, Garmendia destacó que «se trata de un primer proyecto de un paquete que lo que pretende es acercar la Administración del Estado a la ciudadanía vasca. Estar a pie de calle ofreciendo un servicio que es esencial. Es traer la administración del Estado al territorio, de una manera cómoda, muy sencilla y cercana, que evita desplazamientos». Para ilustrar la cercanía del servicio, la delegada compartió el caso de una vecina de Ermua que expresó su profundo agradecimiento por poder gestionar la renovación de su pasaporte en su localidad, ya que «tenía problemas para acudir a la cita que tenía en Bilbao y nos ha dicho que se le ha abierto el cielo cuando ha podido gestionarlo desde Ermua», manifestó con satisfacción ante la buena recepción del servicio.

Gran demanda

Tras conversar con los agentes encargados de la atención durante la primera jornada, la delegada expresó que «está siendo un comienzo muy provechoso y satisfactorio, porque estamos al servicio de la ciudadanía y poder ayudar, en este caso a los y las ermuarras, es una satisfacción», expuso. Garmendia también resaltó la considerable demanda por parte de la población de Ermua. Cabe destacar que las listas de citas para los días 6 de mayo y 3 de junio en este municipio ya están completas y las del 19 de junio se abrieron ayer. Los interesados en solicitar cita previa pueden contactar con la Oficina Municipal de Atención a la Ciudadanía, Abiapuntu.

La alcaldesa de Ermua, Beatriz Gámiz, también estuvo presente en la inauguración y expresó su agradecimiento a la delegada del Gobierno en Euskadi y al subdelegado de Bizkaia por su colaboración y disposición para la puesta en marcha de este servicio. Se mostró además muy satisfecha con la respuesta obtenida por la unidad móvil en la villa, expresando que «es un servicio que acerca la administración a la gente y nos alegra ver que ha sido tan bien recibido».

Un mínimo de 24 citas

Esta oficina móvil atenderá un mínimo de 24 citas en cada jornada de servicio en los municipios vizcaínos. Además, para la renovación de certificados digitales y la incorporación del DNI al móvil no será necesario concertar cita previa, ya que estas gestiones se podrán realizar en un cajero o puesto de actualización integrado en la unidad móvil de la Policía Nacional que ayer completó su primer día de funcionamiento.

El vehículo dispone de dos puestos de expedición de DNI y pasaporte. El tiempo estimado para la tramitación del DNI es de aproximadamente 9 minutos, mientras que para el pasaporte es de unos 12 minutos, lo que generó satisfacción entre la población que acudió ayer a realizar estas gestiones.

La ciudadanía lo agradece

Esteban Vieco, uno de los usuarios que esperaba en la fila para renovar su DNI, comentó su agrado por «poder hacerlo en mi pueblo, ya que me tocaba en agosto y esto me ha venido muy bien», recordando que en la ocasión anterior lo había gestionado en Santander durante sus vacaciones. Al salir, se mostraba aún más contento porque «he aprovechado para que me incluyeran la aplicación del DNI en el móvil, por lo que me voy con dos trámites realizados de una vez».

Serafín Díaz, vecino de Ermua de 82 años, acompañó a su hermana para renovar su DNI y expresó su alivio manifestando «¡Dónde va a parar!, Menuda diferencia sin tener que ir hasta Bilbao», agradeciendo la comodidad de evitar el viaje a la capital vizcaína.

La cola, que no era larga gracias a las citas previas, no sólo incluía a personas que habían solicitado hora anteriormente a través de Abiapuntu, sino también a quien necesitaba renovar su DNI electrónico, como en el caso de Javier Bravo, que aprovechó la presencia de la unidad móvil para utilizar el actualizador del sistema «ya que hay muchas veces que te desplazas a Eibar y la máquina está estropeada. En cuanto he sabido que venían a Ermua me he acercado», explicaba.

Para facilitar estos trámites de actualización, la unidad móvil contará con la asistencia de varios agentes que ofrecerán asesoramiento a la ciudadanía que necesite estos servicios.