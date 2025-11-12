El nuevo Gaztegune de Ermua abre este fin de semana sus instalaciones Este servicio municipal ofrecerá a adolescentes ermuarras un espacio de ocio dinamizado y totalmente equipado

El Gaztegune se encuentra en la tercera planta del edificio Teresa Murga, sobre la biblioteca.

El nuevo espacio de ocio juvenil, denominado Gaztegune, destinado a adolescentes de 13 a 17 años, abrirá sus puertas este fin de semana en la tercera planta del edificio Teresa Murga. La ubicación corresponde a los locales que anteriormente albergaban el euskaltegi municipal, situándose sobre las instalaciones de la biblioteca local.

Durante el primer fin de semana de apertura, el 15 y 16 de noviembre, la entrada será libre. No obstante, a partir del 6 de diciembre solo podrán acceder las personas que se hayan preinscrito previamente.

Las inscripciones podrán formalizarse desde el 1 de diciembre de forma presencial en la oficina de Abiapuntu, en la biblioteca o en el propio Gaztegune durante su horario de apertura, así como de forma telemática a través de la sede electrónica. Dado que la población usuaria es menor de edad, la hoja de inscripción deberá contar necesariamente con el consentimiento firmado de la madre, padre o tutor legal.

Contará con personal monitor

El espacio ya está completamente equipado con diverso mobiliario, incluyendo mesas, sillones, pufs y estanterías. También dispone de una variada selección de elementos de juego y ocio para el entretenimiento de los jóvenes, como futbolín, mesa de ping-pong, dianas y dardos, juegos de mesa, revistas y una gran pantalla de televisión de 86 pulgadas.

El servicio contará con la presencia y dinamización de un monitor o monitora. Esta persona también será responsable de canalizar al Ayuntamiento los intereses y propuestas de la juventud usuaria.

El horario de apertura regular será los sábados de 17.00 a 21.00 horas y los domingos de 17.00 a 20.00 horas. Asimismo, el Gaztegune abrirá en días laborables especiales, festivos y periodos extraordinarios, como las vacaciones de Navidad, con un horario especial de 17.00 a 20.00 horas, idéntico al de los domingos.

En noviembre y diciembre, el espacio estará abierto los fines de semana, y los días 8, 22, 23, 29 y 30 de diciembre tendrá horario de tarde.

Para la gestión del servicio, el Ayuntamiento ha propuesto un reglamento con el objetivo de establecer el Gaztegune como un espacio seguro y libre de discriminación. Este plan ha pasado por un proceso de 'huella normativa' para incorporar las aportaciones de la población.

