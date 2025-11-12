El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Gaztegune se encuentra en la tercera planta del edificio Teresa Murga, sobre la biblioteca. AYTO.

El nuevo Gaztegune de Ermua abre este fin de semana sus instalaciones

Este servicio municipal ofrecerá a adolescentes ermuarras un espacio de ocio dinamizado y totalmente equipado

Ainhoa Lasuen

Ermua

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:00

El nuevo espacio de ocio juvenil, denominado Gaztegune, destinado a adolescentes de 13 a 17 años, abrirá sus puertas este fin de semana en la tercera planta del edificio Teresa Murga. La ubicación corresponde a los locales que anteriormente albergaban el euskaltegi municipal, situándose sobre las instalaciones de la biblioteca local.

Durante el primer fin de semana de apertura, el 15 y 16 de noviembre, la entrada será libre. No obstante, a partir del 6 de diciembre solo podrán acceder las personas que se hayan preinscrito previamente.

Las inscripciones podrán formalizarse desde el 1 de diciembre de forma presencial en la oficina de Abiapuntu, en la biblioteca o en el propio Gaztegune durante su horario de apertura, así como de forma telemática a través de la sede electrónica. Dado que la población usuaria es menor de edad, la hoja de inscripción deberá contar necesariamente con el consentimiento firmado de la madre, padre o tutor legal.

Contará con personal monitor

El espacio ya está completamente equipado con diverso mobiliario, incluyendo mesas, sillones, pufs y estanterías. También dispone de una variada selección de elementos de juego y ocio para el entretenimiento de los jóvenes, como futbolín, mesa de ping-pong, dianas y dardos, juegos de mesa, revistas y una gran pantalla de televisión de 86 pulgadas.

El servicio contará con la presencia y dinamización de un monitor o monitora. Esta persona también será responsable de canalizar al Ayuntamiento los intereses y propuestas de la juventud usuaria.

El horario de apertura regular será los sábados de 17.00 a 21.00 horas y los domingos de 17.00 a 20.00 horas. Asimismo, el Gaztegune abrirá en días laborables especiales, festivos y periodos extraordinarios, como las vacaciones de Navidad, con un horario especial de 17.00 a 20.00 horas, idéntico al de los domingos.

En noviembre y diciembre, el espacio estará abierto los fines de semana, y los días 8, 22, 23, 29 y 30 de diciembre tendrá horario de tarde.

Para la gestión del servicio, el Ayuntamiento ha propuesto un reglamento con el objetivo de establecer el Gaztegune como un espacio seguro y libre de discriminación. Este plan ha pasado por un proceso de 'huella normativa' para incorporar las aportaciones de la población.

